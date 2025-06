Biblioteca mobile a Roma, oltre 200 pensiline sui mezzi pubblici della Capitale a disposizione per tutti: è gratis

Chi ha detto che i mezzi pubblici a Roma non funzionano dovrà cambiare idea. E’ in arrivo un’iniziativa per metro e autobus che può trasformare ogni viaggio. Avete mai tentato di leggere mentre siete lì? Ora lo potrete fare ancora meglio con il progetto “+Viaggi +Leggi”, parte del piano “e-L.OV. Leggere Ovunque” promosso da Roma Capitale. Si tratta di una vera e propria biblioteca digitale gratuita diffusa nel sistema del trasporto pubblico che nasce dalla collaborazione tra Atac, Forum del Libro, Biblioteche di Roma, Liber Liber e Clear Channel Italia.

Leggere gratis sulla metro di Roma: come funziona

Leggere gratis sulla metro di Roma è semplice e immediato: vi basterà inquadrare il QR Code presente su pensiline, treni e stazioni per scaricare sul proprio smartphone o tablet una selezione di contenuti digitali. Nessun limite, tra i materiali disponibili troviamo libri digitali, audiolibri e persino brani musicali.

Leggi anche: — L’antica libreria a due passi da Piazza Navona: un vero e proprio paradiso per i collezionisti

Attualmente sono disponibili 200 pensiline, suddivise in diversi treni in circolazione sulle linee metro A e B, e alcune stazioni della metro C.

Contenuti e sezioni proposte

Chi vorrà usufruire del servizio potrà sfogliare il catalogo digitale che offre contenuti per tutte le età e per ogni genere. Tante le sezioni proposte come romanzi e racconti italiani, classici internazionali, letteratura femminile, titoli per ragazzi e poi ancora poesia, teatro, saggi dedicati a arte e viaggi, audiolibri e musica classica. Due sezione sono dedicate ai turisti.

La prima è quella dei “Libri da viaggio”, una raccolta di racconti brevi, perfetti da leggere durante una corsa in metro o un tragitto in autobus. La seconda, invece, con l’icona della bandiera, offre titoli in lingua straniera: in inglese, francese, spagnolo, bengali e rumeno. Si tratta di libri ideali per chi ha voglia di leggere ma non è italiano o per chi ha voglia di migliorare una lingua diversa.

FOTO: SHUTTERSTOCK