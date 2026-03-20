Roma si prepara alla Maratona di Roma 2026 con un’iniziativa che unisce storia, sport e innovazione. Per tre giorni, infatti, le suggestive Corsie Sistine si trasformano nella New Balance Run House, uno spazio immersivo dedicato al recupero fisico e mentale di runner e cittadini.

Situata nel cuore di Roma, in Borgo Santo Spirito, questa straordinaria sala rinascimentale – costruita nel 1478 da Papa Sisto IV come uno dei primi ospedali municipali al mondo – torna simbolicamente alla sua funzione originaria: prendersi cura delle persone. Ma stavolta lo fa parlando il linguaggio contemporaneo del running.

Un viaggio tra benessere, performance e community

Firmata New Balance, la Run House sarà attiva da venerdì 20 a domenica 22 marzo, con un ricco calendario di esperienze gratuite (su registrazione per alcune attività). Lo spazio si divide in due anime:

Sala Lancisi , dedicata al benessere con meditazione, breathwork e sound bath

, dedicata al benessere con meditazione, breathwork e sound bath Sala Baglivi, cuore dell’innovazione con test prodotto, fisioterapia e approfondimenti di scienza sportiva

Tra lettini per trattamenti, tapis roulant e aree relax, i partecipanti potranno vivere un’esperienza completa: dalla preparazione alla gara fino al recupero post-run.

Cosa succede durante il weekend

Il programma è pensato per accompagnare ogni fase della maratona:

Venerdì 20 marzo (15:00–19:00) e sabato 21 (09:00–19:00) : apertura al pubblico con lounge, test scarpe e showcase delle ultime novità running

e : apertura al pubblico con lounge, test scarpe e showcase delle ultime novità running Sabato 21 marzo : giornata clou con sessioni di breathwork, community run tra i luoghi iconici della città, workshop e un evento speciale tutto al femminile

: giornata clou con sessioni di breathwork, community run tra i luoghi iconici della città, workshop e un evento speciale tutto al femminile Domenica 22 marzo: dalla colazione pre-gara alla grande Post-Race Celebration serale con DJ set, food e momenti di condivisione

Il tutto in collaborazione con le community running locali, per creare un ponte tra sport, cultura e socialità.

Location: New Balance Run House : Corsie Sistine, Borgo Santo Spirito, 1, 00193 Roma, Italia

Running come esperienza (non solo gara)

L’obiettivo è chiaro: andare oltre la performance. Come sottolineato dal brand, la corsa diventa occasione di connessione, riflessione e benessere condiviso.

E quale luogo migliore delle Corsie Sistine per raccontarlo? Uno spazio nato per curare che oggi torna a vivere, offrendo ai runner un rifugio unico dove rallentare, recuperare e ricaricarsi nel cuore pulsante della città.

Se stai correndo la maratona (o anche solo vivendo l’atmosfera), questo è decisamente uno di quei posti da segnare in agenda.

Date: 20–22 marzo 2026

New Balance Store VIa Del Corso 48/49/50, Roma RM, Italia



Per iscriversi alle attività cliccare sul seguente link

https://www.newbalance.it/it/rome-marathon-2026.html