Le Levain, la pasticceria a Roma Trastevere, si “rinnova”

Per festeggiare il lancio dello shop online, fino al 31 maggio la consegna a domicilio sarà gratuita inserendo il codice sconto LELEVAIN (ordine minimo 10,00 euro). Una occasione da non perdere per far arrivare a casa i sapori e i profumi della boulangerie – pâtisserie di Giuseppe Solfrizzi.

Aria di novità da Le Levain, la boulangerie – pâtisserie romana guidata daCon un semplice click si possono acquistare e far arrivare a casa le prelibatezze dolci e salate di via Luigi Santini, 22

Lo shop online è un’occasione unica per assaggiare le specialità di Le Levain: tutte le lavorazioni rigorosamente fatte a mano si uniscono a materie prime di altissima qualità, per regalare ai clienti dei momenti di gustoso piacere. Già attivo sulla piattaforma di delivery di qualità Cosaporto.it con una serie limitata di prodotti artigianali, Le Levain è molto apprezzato dagli utenti per le sue prelibatezze home made.

“L’idea dell’e-commerce era già in previsione e tutta questa situazione non ha fatto altro che accelerare il nostro progetto. Il lavoro fatto già finora ci ha dato un po’ il metro di misura della gestione degli ordini online. È un lavoro diverso da quello del negozio che ci piace e ci stimola” spiega Giuseppe Solfrizzi.

L’angolo d’oltralpe, nato nel dicembre 2014 nel rione Trastevere di Roma, ha consolidato nel tempo la sua reputazione come pasticceria e panificio d’autore ed è ora pronto ad allargare il suo raggio d’azione e consegnare le sue specialità sul territorio romano con un proprio shop online.

In linea con questo mood anche il rebranding realizzato da Repubblica Gastronomica, società di brand identity specializzata in ambito food&beverage. L’ideazione e lo sviluppo della nuova visual identity di Le Levain nasce dal desiderio di voler armonizzare e coordinare l’immagine sviluppata nel tempo verso una direzione di modernità e freschezza. Nascono così elementi figurativi più puliti e semplici ma nel contempo eleganti e professionali che sottolineano l’autenticità del brand Le Levain.

LO SHOP ONLINE

Grazie ad un sito semplice e intuitivo, completo di foto e informazioni sui singoli prodotti in vendita – realizzato dall’agenzia Slevin che si occupa della comunicazione di Le Levain fin dall’apertura – i clienti potranno aggirarsi con facilità nel negozio online https://shop.lelevainroma.it/, a breve disponibile anche in lingua inglese, e scegliere tra una vasta offerta di proposte dolci e salate: “Sarà come avere il locale di via Santini in linea” aggiunge lo Chef Pasticcere e fondatore di Le Levain.

Una selezione di prodotti continuerà ad essere presente su Cosaporto.it mentre, una proposta più ampia sarà disponibile sull’ e-commerce targato Le Levain. Con un ordine minimo di 10,00 euro si potranno richiedere i prodotti per la colazione, come ad esempio il Pain au chocolat e la Brioche sfogliata con burro di Normandia, ideale sia per gli amanti del dolce sia del salato, già molto venduta in negozio e ancor più richiesta nelle consegne a domicilio. E ancora le Torte, le Crostate, il Pane e il kit “Pane fatto in casa” contenente il lievito madre, la farina tipo 1, il fior di sale, le istruzioni per il mantenimento del lievito madre e la ricetta per fare il pane in casa.

Immancabili anche i prodotti della gastronomia come le Quiche, le Focacce con originali farciture, fino alle inimitabili Cropizze, una combinazione geniale tra pizza italiana e croissant francese in formato mini.

MODALITÀ DI CONSEGNA E PROGETTI FUTURI

Due le fasce di prezzo previste per la consegna su Roma suddivise per zona: la spedizione nella zona A (Roma Centro) ha un costo di 6.00 euro iva inclusa; mentre la consegna in tutta la restante parte di Roma all’interno del raccordo anulare, denominata zona B, ha un prezzo di 8.90 euro iva inclusa.

Gli ordini devono essere effettuati il giorno prima della consegna entro le ore 16.00. Si può scegliere la data e l’orario di consegna, tra tre fasce orarie: 8.30 – 10.30; 12.00 – 14.00; 18.00 – 20.00.

Inoltre, al momento del check out, è prevista la possibilità di ritirare l’ordine direttamente in negozio.

Ma le sorprese non finiscono qui, è già in fase di progettazione la possibilità di consegnare in tutta Italia e all’estero i prodotti tipici delle feste come i Panettoni per Natale, la Galette des rois per l’Epifania e le Colombe per la Pasqua. A queste bontà della pasticceria artigianale realizzata durante le ricorrenze, si affiancheranno anche i Gateaux de voyage, crostate e altri dolci da forno che permettono una consegna più a lungo termine.

PIC NIC BOX

Tra le tante novità in arrivo anche il divertente e sfizioso Pic Nic Box, una combinazione di prodotti per due persone da degustare durante una scampagnata nel parco. Il Pic Nic Box di Le Levain comprensivo di una fragrante baguette, due gustose quiche, un dolce lievitato, tre golosi macaron e due verrine dolci da abbinare a una selezione di succhi di frutta, potrà essere ordinato solo chiamando o scrivendo al negozio e consegnato direttamente all’ingresso del parco prescelto; una soluzione comoda e facile per trascorrere con gusto una giornata all’aria aperta.

IL PERCORSO PROFESSIONALE DI GIUSEPPE SOLFRIZZI

Il pasticcere di origine pugliese, dopo il corso di cucina professionale presso il Gambero Rosso, annovera tra le sue importanti esperienze professionali quella con Alain Ducasse e con alcune delle migliori pasticcerie di Barcellona e del Belgio. In Italia lavora nello staff dell’Antica Corte Pallavicina e in quello dell’Albereta post Gualtiero Marchesi. Nel corso dell’iter lavorativo, Solfrizzi consolida la sua formazione e rafforza la sua passione per la pasticceria francese e per i lievitati. Nel dicembre 2014 apre a Roma, nel quartiere Trastevere Le Levain, (tradotto in italiano “Lievito Madre”) una boulangerie – pâtisserie nata con l’obiettivo di riuscire a trasmettere emozioni a ogni assaggio. Da Le Levain ogni prodotto è creato con estrema cura e passione. Le eccellenti materie prime vengono valorizzate da un attento lavoro artigianale.