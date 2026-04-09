Nel cuore della Città Eterna, tra vicoli acciottolati e scorci senza tempo, si nasconde una piccola gemma della tradizione culinaria capitolina: Le Lanterne. A pochi passi dalla celebre Fontana di Trevi, ma lontano dal caos turistico più intenso, questo ristorante rappresenta una tappa ideale per chi desidera immergersi nei sapori autentici di Roma.

Fin dal primo sguardo, Le Lanterne conquista con la sua atmosfera calda e accogliente. Situato in una tranquilla stradina, offre un ambiente arioso e curato, dove i tavoli ben distanziati permettono di godere di un’esperienza rilassante, lontana dalla frenesia cittadina. L’accoglienza è uno dei suoi punti di forza: il personale, attento e cordiale, contribuisce a creare un clima familiare che fa sentire ogni ospite come a casa.

Il vero protagonista è però il menù, ampio e ricco, che celebra la grande tradizione gastronomica romana. Tra i primi piatti spiccano autentici classici come i paccheri all’amatriciana, gli spaghetti alla carbonara e i tonnarelli alla gricia, preparati con ingredienti freschi e di qualità. Ogni piatto racconta una storia fatta di semplicità e gusto, rispettando le ricette della tradizione ma con una cura che le rende sempre attuali.

Anche i secondi non deludono: dai celebri saltimbocca alla romana – il cui nome evocativo significa “saltare in bocca” – fino all’ossobuco e al pesce alla griglia, ogni proposta è pensata per soddisfare anche i palati più esigenti. Interessante notare come i saltimbocca, pur essendo simbolo della cucina romana, abbiano trovato spazio anche in altre tradizioni culinarie europee, a testimonianza della loro versatilità e bontà.

Le recensioni dei clienti confermano la qualità dell’esperienza. Molti sottolineano la posizione strategica del ristorante, perfetta per una pausa pranzo dopo una visita alla Fontana di Trevi, ma anche l’eccellenza dei piatti, dalla pasta ai secondi di pesce. Non manca chi apprezza l’atmosfera intima e la gentilezza del personale, descrivendo la padrona di casa come una presenza sorridente e instancabile, capace di rendere ogni momento ancora più piacevole.

C’è chi torna più volte durante lo stesso soggiorno, conquistato non solo dalla cucina, ma anche dalla calorosa ospitalità. Tra i dettagli più apprezzati, spicca persino il Negroni, definito da alcuni come uno dei migliori mai assaggiati.

Le Lanterne non è solo un ristorante, ma un’esperienza che unisce tradizione, qualità e accoglienza. Un luogo dove la cucina romana si esprime nella sua forma più autentica, regalando a ogni ospite un piccolo assaggio di Roma, quello più vero e genuino.