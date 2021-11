Le Intellettuali di Piazza Vittorio al Teatro del Lido di Ostia: uno spettacolo divertente ed emozionante

Arriva in prima nazionale il 20 e 21 Novembre al Teatro Lido di Ostia, ‘Le Intellettuali di Piazza Vittorio’ spettacolo liberamente tratto da ‘Le Intellettuali’ di Moliere. La regia è firmata da Augusto Fornari, mentre adattamento e drammaturgia sono di Chiara Becchimanzi.

Protagonista di questa nuova lettura diviene una famiglia italo-iraniana, trasferitasi in Italia dopo la Rivoluzione Islamica del ’79. Un evento storico di portata enorme, di cui ci è giunta solo un’eco confusa, ma più che mai attuale, considerando gli ultimi accadimenti internazionali.

LEGGI ANCHE: — Roma segreta, la porta alchemica e la formula dell’oro

I personaggi sono comici, a volte farseschi, ma galleggiano su un territorio tragico, come nelTartufo, come nel Don Giovanni entrambi testi sempre di Moliere.



“L’intuizione di Augusto è stata per Valdrada illuminante, poiché era un’occasione imperdibile per trattare uno dei motori drammaturgici che più ci sta a cuore e su cui ragioniamo artisticamente, in varie forme, da anni: il diritto all’autodeterminazione, tema che in Molière si dirige verso conclusioni dalle sfumature misogine, ma che abbiamo naturalmente declinato in tutt’altra direzione, disegnando intorno ai personaggi un turbinio emotivo che coinvolgerà il pubblico in prima persona”

Chiara Becchimanzi