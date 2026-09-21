Siamo ormai alla vigilia dell’equinozio d’autunno: le ore di luce diminuiscono ogni giorno e il cambiamento si nota sempre di più. A Roma il Sole tramonta oggi alle 19:09, ma tra pochi giorni sarà già buio prima delle 19.

Se in questi giorni vi è capitato di guardare l’orologio e pensare che la sera arriva decisamente prima, non è solo una sensazione. Le giornate si stanno accorciando rapidamente e il fenomeno, dopo essere stato quasi impercettibile durante l’estate, diventa sempre più evidente proprio in questo periodo di settembre.

Siamo infatti a pochi giorni dall’equinozio d’autunno, l’appuntamento astronomico che segna il passaggio dall’estate all’autunno. Nel 2026 l’equinozio cade mercoledì 23 settembre.

A Roma oggi il Sole tramonta alle 19:09

Per capire quanto stia cambiando la situazione basta guardare gli orari del Sole a Roma.

Oggi, 21 settembre, il Sole sorge alle 6:56 e tramonta alle 19:09: abbiamo quindi circa 12 ore e 13 minuti di luce. Ma la giornata continua ad accorciarsi di quasi 3 minuti ogni 24 ore.

Il cambiamento sarà evidente già nei prossimi giorni. Il 22 settembre il tramonto è previsto alle 19:07, mentre il giorno dell’equinozio, il 23 settembre, il Sole tramonterà alle 19:05. Il 26 settembre, invece, il tramonto sarà già alle 19:00 e le ore di luce scenderanno sotto le 12.

In altre parole, manca davvero poco al momento in cui, uscendo dal lavoro o dall’ufficio nel tardo pomeriggio, ci si accorgerà che la luce del giorno sta lasciando spazio alla sera molto più velocemente rispetto a qualche settimana fa.

Perché le giornate diventano sempre più corte?

La spiegazione è astronomica e dipende dall’inclinazione dell’asse terrestre.

La Terra non ruota intorno al Sole mantenendo il proprio asse perfettamente verticale rispetto al piano dell’orbita: è inclinata di circa 23,5 gradi. Durante l’anno questa inclinazione fa sì che i due emisferi ricevano quantità diverse di luce solare.

Dopo il solstizio d’estate, nell’emisfero settentrionale la situazione comincia gradualmente a cambiare: il Sole percorre un arco apparente sempre più basso nel cielo e rimane sopra l’orizzonte per meno tempo.

È per questo che, giorno dopo giorno, l’alba tende ad arrivare più tardi e il tramonto sempre prima.

Il 23 settembre arriva l’equinozio d’autunno

L’equinozio d’autunno rappresenta uno dei due momenti dell’anno in cui il Sole si trova in corrispondenza dell’equatore celeste e, in linea generale, giorno e notte hanno una durata quasi equivalente.

Ma attenzione: non significa necessariamente che il giorno duri esattamente 12 ore.

A Roma, infatti, il 23 settembre la luce diurna sarà ancora di circa 12 ore e 7 minuti. Il motivo è legato anche alla rifrazione atmosferica e al modo in cui vengono definiti alba e tramonto.

E da ottobre sarà ancora più evidente

Il conto alla rovescia verso le giornate più corte continuerà per tutto l’autunno.

A Roma, il 1° ottobre 2026 il Sole sorgerà alle 6:49 e tramonterà alle 18:20, con poco più di 11 ore e mezza di luce.

La differenza rispetto a oggi sarà quindi impossibile da non notare: in appena dieci giorni il tramonto passerà dalle 19:09 alle 18:20.

E il processo continuerà fino al solstizio d’inverno, quando nell’emisfero settentrionale si raggiungerà la giornata con meno ore di luce dell’intero anno.

Perché sembra che il tramonto arrivi così velocemente?

C’è anche un effetto psicologico. In estate siamo abituati ad avere ancora molta luce alle 20, mentre a settembre l’orario del tramonto cambia rapidamente.

Il risultato è che la fine dell’estate non si percepisce soltanto dalle temperature o dalle prime giornate più fresche, ma anche dalla luce: le ombre si allungano, il Sole tramonta prima e la sera arriva quando fino a poche settimane fa sembrava ancora pieno giorno.

Insomma, l’autunno non è ancora ufficialmente arrivato, ma il cielo lo sta già annunciando.