Nel Lazio vi sono alcune delle cascate più belle di Italia: a pochi km da Roma le Cascate di Rioscuro sono assolutamente da visitare

Nel Lazio, a circa 40 minuti da Roma vi sono le cascate di Rioscuro a Cineto Romano. Si tratta di uno dei luoghi più belli del Centro Italia: scopriamo tutti i dettagli al riguardo.

Lazio, le cascate a pochi km da Roma: cosa sapere

Non solo Roma è una città ricca di storia, cultura e tradizione ma a pochi km di distanza ha luoghi da esplorare dove lasciarsi travolgere dalla bellezza incontaminata. In particolare, vi sono le Cascate di Rioscuro, a soli 30 minuti di cammino da Cineto Romano, borgo della Valle dell’Aniene, considerate alcune delle più suggestive del Lazio.

E’ possibile raggiungerle ma è necessario avere degli accorgimenti. Esse sono chiuse in una stretta valle ai margini sud orientali dei Monti Lucretili e tutelate da un monumento naturale con il Torrente Rioscuro, che si estende per circa 61 ettari.

Per arrivare alla meta bisognerà partire da Riofreddo.

Come arrivare alle cascate

Per raggiungere le cascate di Rioscuro vi è un sentiero che vi conduce ed è in comune con il sentiero Coleman, uno dei più conosciuti del Lazio. Piazza San Giovanni è il punto di partenza, si passa poi davanti alla chiesa parrocchiale e da qui bisogna prendere la stradina che scende, seguire le indicazioni Via Riofreddo – Chiesa di Santa Maria – Cascate di Rioscuro.

Il periodo migliore per visitare le Cascate

Per terminare il percorso sono necessari tra i 30 e i 40 minuti. Molti si chiedono qual è il periodo migliore per visitare le cascate, in realtà, non vi è un momento specifico. Tuttavia, la primavera ha la meglio grazie alla maggiore portata d’acqua.

Anche l’autunno, però, può essere un’alternativa soprattutto per godere del panorama dai colori unici.

