Anche a metà luglio, Roma continua a offrire un’ampia scelta di cinema all’aperto per tutti i gusti e in ogni quartiere. Ecco le arene estive per vivere il grande schermo sotto le stelle.

🎬 Cortili di Cinema

📅 Fino al 20 luglio

📍 Nei cortili delle scuole di Roma Nord (Municipio XV)

🕘 Proiezioni ogni venerdì, sabato e domenica alle 21.00

🎟️ Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Un’iniziativa che trasforma i cortili scolastici in sale a cielo aperto. Ultimo weekend in arrivo!

Programma su Comune.roma.it.

🎬 Roma Cinema Arena

📅 Fino al 24 luglio

📍 Parco degli Acquedotti – Via Lemonia, angolo Viale Appio Claudio

🕘 Proiezioni dalle 21.15 con ospiti e presentazioni

🎟️ Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Un’arena immersa nella suggestione degli acquedotti romani, con incontri e cinema di qualità.

Programma

🌟 Arene Cinevillage Roma 2025

Cinevillage Talenti

📅 Fino al 28 agosto – Piazza B. Gozzano

📅 Fino al – Piazza B. Gozzano Notti di cinema a Villa Bonelli

📅 Fino al 10 agosto – Via Camillo Montalcini

📅 Fino al – Via Camillo Montalcini Cinevillage Villa Lazzaroni

📅 Fino al 7 settembre – Via Appia Nuova 522

📅 Fino al – Via Appia Nuova 522 Notti di cinema a Piazza Vittorio

📅 Fino al 14 settembre – Giardini di Piazza Vittorio

🎟️ Ingresso gratuito (salvo diversa indicazione nei singoli eventi)

Una rete di arene nei parchi e nelle piazze, tra classici e novità, in quartieri diversi della Capitale.

🎬 Casa del Cinema – Teatro Ettore Scola

📅 Fino al 7 settembre

📍 Villa Borghese, Largo Marcello Mastroianni 1

🕘 Proiezioni alle 21.30

🎟️ Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Uno dei cuori pulsanti del cinema a Roma, con una programmazione sempre curata e gratuita.

🎬 Sundance Cinema Open Air – Il cinema sotto le stelle

📅 Fino al 4 settembre

📍 Eur Social Park – Viale di Val Fiorita 3

🕗 Inizio proiezioni alle 20.00

🎟️ Ingresso gratuito con accredito online

Film italiani e internazionali, spesso in anteprima, in uno dei parchi più vivaci dell’EUR.

🎬 Cinema sul tetto – Visioni periferiche

📅 Fino al 14 ottobre

📍 Casilino Sky Park – Viale della Bella Villa 106 (terrazza Multipark, 4° piano)

🕘 Proiezioni ogni martedì alle 21.00

🎟️ Ingresso gratuito con tessera associativa

Una delle esperienze più originali della stagione, tra cinema indipendente e panorama urbano.

🎬 Arena a Forte Antenne

📅 Fino a ottobre

📍 Via del Forte Antenne 12

🕘 Proiezioni alle 21.30 circa

🎟️ Ingresso libero

Cinema tra natura e storia in uno dei luoghi meno conosciuti ma più suggestivi della città.

🎬 Cinema Arena Tiziano – Stagione estiva

📅 Fino a settembre

📍 Via Guido Reni, 2

🕘 Proiezioni alle 21.30

🎟️ Biglietti in vendita al botteghino

Programmazione ricca e variegata, tra film d’autore, classici e titoli per famiglie.

Programma clicca qui >

📅 Fino al 13 settembre

📍 Tre sedi:

Giardini di via Sannio

Parco dei Tricicli (Via Biagio Petrocelli)

Parco delle Mura Aureliane (Viale Metronio)

🎟️ Ingresso gratuito

Cinema e territorio si incontrano in tre location diverse lungo il confine delle antiche mura romane.

https://www.muralatine.it/progetti/il-cinema-alle-mura/

🎬 C’era una volta… a Vigna Murata

📅 Fino al 19 luglio

📍 Mercato di Vigna Murata – Via Andrea Meldola

🕗 Inizio proiezioni alle 20.30

🎟️ Ingresso gratuito

Ultimi giorni per godersi questa piccola ma suggestiva rassegna nel cuore del quartiere.

Info > https://www.facebook.com/lanternemagicheroma