LAZIO YOUth CARD, la carta giovani della Regione Lazio: i vantaggi

Lazio YOUth Card, la carta Giovani di Regione Lazio, è stata premiata come la migliore d'Europa per la seconda volta consecutiva!

Lazio YOUth Card di Regione Lazio è – grazie ai suoi tanti vantaggi e benefit – la miglior carta giovani d’Europa per il secondo anno consecutivo. Un premio straordinario per un’iniziativa in favore di tutte le ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 29 anni.

Grazie ai suoi vantaggi e ai suoi benefit, Lazio YOUth Card è stata decretata miglior carta giovani d’Europa. Photo Credits: via Comunicazione GenerAzioni Giovani

EYCA premia la carta giovani di Regione Lazio

Ad assegnare il premio è stata la European Youth Card Association (EYCA), che ha riconosciuto gli importanti traguardi dell’iniziativa della Regione Lazio, che ha raccolto oltre 2000 enti partner tra cultura, teatro, libri, musica, cinema, divertimento e sport.

“Grazie alla squadra che lavora al progetto di LAZIO YOUth CARD per il grande lavoro di questi anni – ha dichiarato il Presidente Nicola Zingaretti – il premio per la migliore carta dedicata ai giovani, per la seconda volta consecutiva, dimostra la capacità della nostra card di coinvolgere ed interagire con le ragazze ed i ragazzi del Lazio e che siamo protagonisti anche in Europa con le nostre politiche giovanili“.

Tutti i vantaggi di Lazio YOUth Card

A decretare la vittoria di Lazio YOUth Card sono stati gli enormi vantaggi e benefit offerti dall’App, che oggi conta su una community di 100.000 giovani.

Dal 2019 sono stati messi a disposizione oltre 15.000 biglietti gratuiti per i cinema, 3.000 biglietti per i concerti, 10.000 buoni libro da spendere nelle librerie indipendenti, 7.000 biglietti per il Teatro dell’Opera, 10.000 biglietti per eventi sportivi e fieristici e oltre 80.000 giovani hanno viaggiato gratuitamente sui mezzi pubblici con LAZIO in TOUR. Durante pandemia e lockdown, infine, sono stati messi a disposizione 200.000 voucher per film e musica in streaming, mobilità dolce e audiolibri.

Credits: Foto via Comunicazione GenerAzioni Giovani \ Luca Perazzolo