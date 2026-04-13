Cinema a 2,50€ per 5 giorni a Roma e nel Lazio: torna l’iniziativa che riporta il pubblico in sala. Ecco come funziona e dove andare.

Per cinque giorni, andare al cinema a Roma e nel Lazio costerà meno di un caffè. Su tutto il territorio regionale torna un’iniziativa che promette di riportare il grande pubblico in sala con biglietti a prezzo simbolico. Un’occasione imperdibile per appassionati e curiosi, tra multisale e cinema storici. Ma come funziona davvero questa promozione e quali sono le sale coinvolte?

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Roma e Lazio, biglietti del cinema a 2,50 euro: tutte le info sull’iniziativa “Lazio Terra di Cinema Days”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dal 13 al 17 aprile, grazie alla seconda edizione di “Lazio Terra di Cinema Days”, il prezzo del biglietto del cinema scende a soli 2,50 euro in oltre 50 sale della regione.

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L’iniziativa, promossa dalla Regione Lazio insieme alla Fondazione Roma Lazio Film Commission e in collaborazione con ANEC Lazio, coinvolge ben 53 cinema e 274 schermi distribuiti tra la Capitale e le province. A Roma partecipano strutture molto note, tra cui il cinema Adriano, il Nuovo Olimpia, il Tibur e diverse multisale UCI e The Space, offrendo un’ampia scelta tra film e programmazione.

L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro: rilanciare l’esperienza del cinema come momento collettivo e accessibile, soprattutto per famiglie e giovani. Negli ultimi anni, infatti, la fruizione domestica ha messo in difficoltà molte sale, rendendo necessario un intervento concreto.

Con prezzi ridotti e una rete capillare di cinema aderenti anche fuori Roma — da Latina a Frosinone, da Civitavecchia a Tivoli — la Regione punta a rafforzare il ruolo culturale del grande schermo. Un segnale forte che sottolinea come il cinema non sia solo intrattenimento, ma anche un presidio sociale da valorizzare e sostenere.

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