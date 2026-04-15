Nel Lazio non è Roma la città dove le multe pesano di più: i dati sorprendono e ridisegnano la mappa delle sanzioni nella regione.

Quando si parla di multe stradali che coinvolgono il territorio regionale del Lazio, il pensiero va subito a Roma, città enorme e con un traffico tra i più intensi d’Italia. Eppure, guardando meglio i numeri, emerge una realtà diversa: non è la Capitale la città nella quale le sanzioni incidono maggiormente su ogni abitante. Un dato sorprendente ma che cambia prospettiva e racconta un’altra geografia delle multe nella regione.

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Roma prima per incassi, ma la città del Lazio dove le multe pesano di più è un’altra

Andiamo con ordine. Dalle statistiche 2025 emerge il fatto che Roma si confermi come il comune del Lazio con i maggiori proventi da multe stradali: ben 132,8 milioni di euro, nonostante un calo rispetto al 2024.

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Il dato colloca la Capitale anche ai vertici della classifica nazionale e riflette la dimensione della città, il numero di veicoli in circolazione e la presenza costante di turisti e pendolari. Tuttavia, questo valore assoluto non racconta tutta la storia: gli incassi, infatti, non dipendono solo dai residenti, ma anche da chi attraversa quotidianamente le strade della Capitale. Per questo motivo, il totale delle multe non è sempre il parametro più efficace per capire quanto queste pesino davvero sui cittadini.

Se si considera invece il dato pro capite, cioè il rapporto tra incassi e numero di abitanti, la situazione si ribalta. In testa alla classifica regionale si trova Rieti, con una media di 124 euro per abitante, ben superiore a quella di Roma, che si ferma a 48 euro. Seguono Viterbo (19 euro) e Frosinone (18 euro), mentre Latina chiude la graduatoria con appena 10 euro pro capite.

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