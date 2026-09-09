Nel Lazio c’è un lago immerso nel verde con una spiaggia dedicata ai cani, dove possono muoversi liberamente e fare il bagno.

Ma voi lo sapevate che nel Lazio esiste un lago immerso nel verde che può trasformarsi nella meta ideale per chi vuole trascorrere una giornata all’aria aperta senza lasciare a casa i propri cani. Acque invitanti, prati verdi e natura incontaminata fanno infatti da cornice a una spiaggia con una caratteristica particolare: qui anche gli amici a quattro zampe hanno uno spazio tutto per loro, dove possono muoversi e perfino fare il bagno insieme ai proprietari.

Lago di Martignano, il paradiso verde vicino Roma con una spiaggia dedicata agli amanti dei cani

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La destinazione è il Lago di Martignano, inserito nell’area protetta di Bracciano-Martignano e particolarmente apprezzato per l’atmosfera tranquilla e il paesaggio fatto di prati, vegetazione e acqua.

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A renderlo speciale per chi viaggia con il proprio cane è soprattutto Il Casale di Martignano, una struttura affacciata sul lago che dispone di una spiaggia riservata agli animali lunga circa 300 metri. Nell’area dedicata i cani possono entrare in acqua e muoversi senza guinzaglio, purché rimangano sotto la sorveglianza dei proprietari. Per questi ultimi sono disponibili anche zone ombreggiate, lettini e un punto ristoro.

Si tratta di qualcosa di più di una semplice spiaggia dove gli animali sono ammessi: lo spazio è espressamente dedicato ai cani, che possono bagnarsi e circolare liberamente nell’area prevista. L’accesso per gli animali è a pagamento e resta necessario rispettare le normali regole di convivenza e pulizia.

Per l’estate 2026 il Comune di Anguillara Sabazia ha inoltre previsto un parcheggio con navetta attivo dal 1° giugno al 20 settembre. I cani viaggiano gratuitamente, con guinzaglio e museruola, rendendo ancora più semplice raggiungere il lago senza portare l’auto fino all’area naturalistica.

Photo Credits: Elisa Spinelli