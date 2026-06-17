Prosegue il viaggio tra le eccellenze agroalimentari del territorio laziale firmato “Teatro del Gusto – Aggiungi il Lazio a Tavola”, il format ideato da L’Uliveto Roof Garden dell’Hotel Diana di Roma per valorizzare le piccole produzioni d’eccellenza della regione.

Il prossimo appuntamento, in programma il 7 luglio, accenderà i riflettori su Le Faeta, realtà agricola e artigianale di Arpino, in provincia di Frosinone, che ha fatto della valorizzazione dei grani antichi e della panificazione tradizionale una vera missione.

Per una sera, la suggestiva terrazza panoramica dell’Hotel Diana si trasformerà in un palcoscenico del gusto dove gli ospiti potranno scoprire una delle storie più autentiche dell’agricoltura laziale contemporanea. A raccontarla sarà direttamente il produttore Simone Scappaticci, protagonista di una cerealicoltura definita “eroica”, praticata a oltre 800 metri di altitudine sui terreni di famiglia, senza l’utilizzo di diserbanti e pesticidi.

Dai campi di Arpino nascono grani antichi come l’Abbondanza, coltivati nel rispetto dei ritmi naturali e trasformati in farine macinate a pietra dal profilo aromatico intenso e riconoscibile. Materie prime che trovano espressione in una produzione artigianale fatta di pani a lievitazione naturale, cracker, grissini, dolci e prodotti da forno realizzati nel tradizionale forno a legna.

A interpretare queste eccellenze sarà lo chef Umberto Vezzoli, che per l’occasione proporrà un menu dedicato capace di esaltare il carattere delle farine di Le Faeta attraverso una cucina contemporanea rispettosa delle materie prime e delle tradizioni del territorio.

Il format del Teatro del Gusto va oltre la semplice esperienza gastronomica. Ogni cena diventa infatti un incontro diretto con chi produce, coltiva e custodisce il patrimonio agroalimentare della regione. Gli ospiti avranno così l’opportunità di conoscere da vicino la storia, le tecniche di lavorazione e la filosofia produttiva che si nascondono dietro ogni ingrediente.

Ad accompagnare il percorso gastronomico sarà una selezione di vini laziali curata dalla sommelier Clara Montesanto, scelta per valorizzare al meglio i sapori e le identità del territorio.

L’appuntamento del 7 luglio rappresenta dunque un’occasione speciale per riscoprire il Lazio più autentico attraverso i suoi produttori, in una cornice esclusiva che unisce alta cucina, cultura gastronomica e racconto del territorio nel cuore di Roma.

Teatro del Gusto – Le Faeta

Data: 7 luglio

Location: L’Uliveto Roof Garden – Hotel Diana, Roma

Chef: Umberto Vezzoli

Protagonista della serata: Le Faeta, grani antichi e forno a legna di Arpino