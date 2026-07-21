Nel Lazio c’è un borgo da fiaba: una cascata alta quasi 30 metri irrompe in pieno centro, tra ponti, palazzi storici e scorci unici.

Oggi parliamo di un luogo che sembra uscito da una cartolina fantasy ma che in realtà è un borgo del Lazio, tra i più belli che ci siano: è attraversato dall’acqua, dove una cascata alta quasi 30 metri irrompe nel cuore del centro abitato. Tra palazzi storici, ponti e scorci estremamente suggestivi, il fragore dell’acqua accompagna ogni passeggiata e riesce a creare uno scenario veramente raro, decisamente unico anche in un Paese come l’Italia. Una meta sorprendente a poco più di un’ora da Roma, perfetta per una gita tra natura e storia, lontano dai percorsi turistici più scontati.

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Isola del Liri, il borgo del Lazio dalla cascata spettacolare, costruito intorno all’acqua

Questa meraviglia si trova a Isola del Liri, in provincia di Frosinone. Il centro storico sorge su un’isola formata dal fiume Liri, che qui si divide in due bracci. Quello di sinistra genera la Cascata Grande, un salto verticale di circa 27 metri, spesso arrotondato a 30, incastonato tra le case e dominato dal Castello Boncompagni-Viscogliosi. È una delle pochissime cascate europee inserite direttamente nel tessuto urbano e, ovviamente, è diventata il simbolo più fotografato della cittadina.

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Dal ponte vicino si apre una vista spettacolare, soprattutto quando la portata dell’acqua aumenta.

Il ramo destro del Liri forma invece la Cascata del Valcatoio, meno verticale ma legata alla storia industriale locale: l’acqua segue un piano inclinato lungo circa 160 metri e alimenta un impianto elettrico.

Il fascino di Isola del Liri, però, non sta solo nei salti d’acqua. Vicoli, terrazze e affacci invitano a esplorare il borgo lentamente, seguendo il rumore del fiume fino agli scorci più suggestivi.

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