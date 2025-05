6 escursioni gratuite e l’apertura speciale del Monastero delle Clarisse Eremite a Fara in Sabina

Lazio “A Piedi Apeti”: Un invito a riscoprire la bellezza del camminare e i tesori nascosti del Lazio arriva con la “Cammini Aperti: Edizione Speciale 2025”, un evento imperdibile che offrirà escursioni gratuite il 10 e l’11 maggio. Per chi ha sempre sognato di sperimentare la magia del viaggio lento, questa è l’occasione perfetta per immergersi in una primavera di scoperta, lontano dalla folla, tra piccoli borghi ricchi di storia e arte e aree verdi incontaminate.

Forte del successo della sua prima edizione, “Cammini Aperti” nasce per valorizzare la ricchezza dei cammini italiani. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Ministero del Turismo e la Regione Umbria, capofila del progetto, e quest’anno vanta il patrocinio della Conferenza delle Regioni e Province autonome e di Sport e Salute S.p.A., che contribuirà a promuovere l’evento. Un testimonial d’eccezione per il Lazio sarà il campione di pallavolo Valerio Vermiglio, argento ad Atene 2004, che camminerà l’11 maggio alla scoperta dei borghi e delle meraviglie della Sabina.

“Cammini Aperti è un’opportunità straordinaria per svelare l’anima autentica del Lazio: i nostri borghi, custodi di storia, cultura e tradizioni, spesso gemme nascoste” sottolinea Elena Palazzo, Assessore Turismo, Ambiente e Sport della Regione Lazio. “Attraverso il cammino, promuoviamo uno stile di vita sano e sostenibile, valorizzando al contempo i nostri territori. Un invito a un viaggio lento che arricchisce sia i visitatori che le comunità locali.”

L’edizione 2025 vedrà coinvolte, oltre al Lazio e all’Umbria, anche Emilia-Romagna, Marche e Toscana, con un focus sui cammini giubilari come i Cammini e le Vie di San Francesco, le Vie e i Cammini Lauretani e il Cammino di San Benedetto, valorizzati attraverso una strategia condivisa.

I valori cardine dell’iniziativa sono sostenibilità, accessibilità e spiritualità, grazie al supporto fondamentale di partner come il Club Alpino Italiano (CAI), la Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie (FISH), FederTrek e la Rete Nazionale Donne in Cammino. Queste realtà hanno contribuito a rendere le escursioni accessibili, sostenibili e attente all’inclusione, promuovendo il cammino come pratica di riflessione e connessione interiore.

Sei Emozionanti Escursioni e l’Apertura Speciale del Monastero delle Clarisse Eremite:

Il Lazio offrirà sei suggestive escursioni lungo i tratti regionali delle Vie e i Cammini di San Francesco e del Cammino di San Benedetto, con un’attenzione particolare all’accessibilità in uno dei percorsi. Tutte le escursioni saranno guidate da esperti delle associazioni AIGAE e LAGAP, che condivideranno la loro conoscenza del territorio e preziosi consigli sull’attrezzatura.

La vera novità del 2025 sarà l’apertura straordinaria di alcune gemme nascoste del patrimonio culturale e spirituale italiano. Per il Lazio, l’11 maggio a Fara in Sabina, sarà possibile visitare il Monastero delle Clarisse Eremite e il suo Museo del Silenzio, un luogo unico che ruota attorno al silenzio che caratterizza il monastero dal 1673.

Le Escursioni nel Dettaglio:

Sabato 10 Maggio:

Escursione nel cuore della spiritualità, da Contigliano a Greccio (Vie e Cammini di San Francesco): Un percorso di 12,4 km attraverso la Valle Santa Reatina, con la partecipazione di Ilaria Canali della Rete Nazionale Donne in Cammino.

Un percorso di 12,4 km attraverso la Valle Santa Reatina, con la partecipazione di Ilaria Canali della Rete Nazionale Donne in Cammino. Escursione nel cuore dei Monti Simbruini tra spiritualità e monasteri benedettini, dal Monastero di Santa Scolastica a Trevi nel Lazio (Cammino di San Benedetto): Un cammino di 11,5 km tra natura rigogliosa e luoghi di fede.

Domenica 11 Maggio:

Percorso ad anello, con attenzione all’accessibilità, nei dintorni di Poggio Moiano (Vie e Cammini di San Francesco): Un itinerario rurale di 9,4 km tra colline e siti archeologici.

Un itinerario rurale di 9,4 km tra colline e siti archeologici. Escursione tra i Monti Ernici, tra tesori naturali e luoghi pieni di misticismo, da Guarcino a Collepardo, con fine alla Certosa di Trisulti (Cammino di San Benedetto): Un poetico itinerario di 8 km alla scoperta dell’anima nascosta della Ciociaria.

Un poetico itinerario di 8 km alla scoperta dell’anima nascosta della Ciociaria. Percorso ad anello sulle orme di Francesco attraverso la Valle Santa Reatina, nei dintorni del Santuario La Foresta (Cammino di San Benedetto): Un itinerario di 11 km tra paesaggi suggestivi e luoghi francescani.

Un itinerario di 11 km tra paesaggi suggestivi e luoghi francescani. Percorso tra i borghi e le meraviglie della Sabina, tra Farfa, Toffia e Fara in Sabina (Vie e Cammini di San Francesco): Un’escursione di 9,4 km con la partecipazione del campione Valerio Vermiglio e la visita al Monastero delle Clarisse Eremite.

Per partecipare gratuitamente a queste straordinarie esperienze, è necessario iscriversi sul portale dedicato: https://www.italia.it/it/viaggio-italiano/cammini-aperti, dove sono disponibili tutte le informazioni dettagliate sui percorsi, la loro lunghezza (tra 7 e 12 km) e il dislivello (mai superiore ai 300 metri), rendendoli ideali anche per chi si avvicina per la prima volta al mondo del cammino.

Il Lazio si prepara ad accogliere tutti coloro che desiderano scoprire la bellezza del suo territorio a passo lento, tra storia, natura e spiritualità. Un’occasione unica per vivere un’esperienza autentica e rigenerante.