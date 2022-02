Lazio Autism Friendly: partecipa anche tu al nuovo progetto editoriale della Regione Lazio

Lazio Autism Friendly, il nuovo progetto dell’Associazione Not Equal promosso dalla Regione Lazio, rivolto giovani neurodivergenti Under 35

Consentire a tutti di vivere, guardare e scoprire il territorio con occhi diversi: è Lazio Autism Friendly, progetto dell’Associazione Not Equal, vincitore di VitaminaG, realizzato nell’ambito del programma GenerAzioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento della Gioventù.

LEGGI ANCHE: — Vitamina G, la Regione Lazio riparte dai giovani

Un progetto editoriale che vuole creare e raccontare il territorio con reportage, video-servizi e podcast, creati da una redazione di persone autistiche. Una call online (consultabile sul sito www.autismfriendly.it) rivolta a tutti i giovani neurodivergenti Under 35 che vivono nella capitale e nei dintorni, per entrare a far parte della redazione. Una volta creato il gruppo, gni redattore sarà data la possibilità di frequentare gratuitamente workshop di scrittura creativa, video-making, public speaking e podcasting, oltre a lavorare in gruppo alla mappatura di luoghi, spazi, eventi, manifestazioni, percorsi, contesti cosiddetti autism-friendly, cioè che dedicano particolare attenzione alle persone autistiche e, più in generale, alla disabilità e alle diversità culturali.

Una nuova chiamata, volta all’inclusione e alla partecipazione di tutti quella promossa da Regione Lazio e da Not Equal associazione culturale che dal 2008 organizza attività laboratoriali fondate sull’uso del cinema e dell’audiovisivo come strumento di educazione non formale, di aggregazione ed inclusione sociale per giovani nella condizione autistica.

Crediti foto@Not Equal via Comunicazione GenerAzioni Giovani