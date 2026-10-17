Da ottobre a dicembre 2026, tre cene speciali a Roma con Forno Roscioli Esquilino, Lady Truffle e Bere Giapponese. Solo dieci posti disponibili per ogni appuntamento, al counter di Layla.

Il gambero rosso di Mazara del Vallo incontra i lievitati artigianali, i tartufi italiani e i distillati giapponesi. A Roma arriva Layla Pairing Night, un ciclo di tre cene degustazione che, da ottobre a dicembre 2026, propone abbinamenti tra materie prime pregiate e mondi gastronomici differenti.

Gli appuntamenti sono in programma sabato 24 ottobre, sabato 7 novembre e sabato 5 dicembre da Layla Boutique & Counter, in via Monte Zebio 11, nel quartiere Prati. Ogni serata sarà riservata a soli dieci ospiti, seduti al bancone per seguire da vicino le preparazioni, dialogare con lo chef e gli ospiti speciali e scoprire le combinazioni proposte.

Layla Pairing Night: tre cene tra mare, lievitati, tartufi e distillati

Il progetto nasce per valorizzare il gambero rosso di Mazara del Vallo attraverso incontri con realtà gastronomiche diverse. Layla Boutique & Counter unisce infatti cucina al banco e boutique gastronomica, con una filiera diretta dai pescherecci di proprietà a Mazara del Vallo. Accanto ai gamberi, la proposta comprende scampi, caviale del Mar Caspio e una selezione di prodotti da acquistare anche per portare a casa l’esperienza gastronomica.

Il calendario prevede tre appuntamenti, ciascuno costruito attorno a un ospite e a un diverso percorso di degustazione: si parte con la panificazione artigianale del Forno Roscioli all’Esquilino, si prosegue con i tartufi selezionati da Lady Truffle e si conclude con i distillati giapponesi di Bere Giapponese.

24 ottobre: il gambero rosso incontra i lievitati del Forno Roscioli

La prima cena, sabato 24 ottobre, sarà dedicata all’incontro tra il mare e l’arte della panificazione del Forno Roscioli all’Esquilino, storico forno di via Buonarroti fondato nel 1982. Oggi Andrea Roscioli porta avanti la tradizione di famiglia, sperimentando nuove tecniche senza perdere di vista il principio che guida l’attività da oltre quarant’anni: fare bene le cose semplici.

Per l’occasione, i prodotti da forno saranno abbinati a crostacei e caviale in un menu che comprende un tramezzo farcito con crema di burrata, porcini, gambero rosso e caviale, seguito da un carpaccio di gambero rosso con bruschette di pizza al timo limonato, puntarelle e caviale.

Il percorso proseguirà con una tartare di scampo accompagnata da una pizzetta di sfoglia, chips di zucchine, topinambur e caviale. Tra le portate anche un lingotto di cacio e pepe con gambero rosso e caviale. A chiudere la cena sarà il Danubio con ricotta e visciole.

Prezzo: 98 euro a persona, bevande escluse.

7 novembre: il mare incontra i tartufi di Lady Truffle

Il secondo appuntamento, sabato 7 novembre, vedrà protagonisti i tartufi selezionati da Giorgia Cappella, fondatrice di Lady Truffle. La sua attività è nata come servizio di personal shopping di tartufi per la ristorazione e si è sviluppata attraverso una selezione di prodotti freschi esclusivamente italiani, scelti nel rispetto della stagionalità e delle esigenze dei clienti.

Durante la serata, tartufo bianco e tartufo nero uncinato accompagneranno gamberi rossi e scampi, dall’antipasto al dessert.

Si comincia con un bun di gambero rosso, burro montato e tartufo nero uncinato, abbinato a Terre Basaltiche di Maso Bergamini 2022. Seguirà un carpaccio di scampo con porcini e tartufo bianco, accompagnato dallo Champagne Vilmart & Cie Grande Réserve.

Il menu proseguirà con una tartare di gambero rosso, stracciatella e tartufo nero uncinato, insieme al Gavi Riserva Vigna Madonnina di La Raia 2021. Sarà poi la volta dei tortelli di scampo con mascarpone, Pernod, bisque e tartufo bianco, abbinati a Campo del Guardiano di Palazzone 2022. Per concludere, una panna cotta alla pera con tartufo nero uncinato.

Prezzo: 145 euro a persona con calici abbinati. È disponibile anche la degustazione senza bevande al prezzo di 115 euro a persona.

5 dicembre: i distillati giapponesi con Bere Giapponese

Il ciclo si concluderà sabato 5 dicembre con una cena dedicata all’incontro tra il gambero rosso di Mazara del Vallo e i distillati giapponesi di Bere Giapponese.

L’ultimo appuntamento esplorerà il dialogo tra piatti e bicchieri, attraverso richiami aromatici e contrasti, con una proposta che unisce suggestioni italiane e giapponesi. Il menu dettagliato e il prezzo della serata non sono specificati nel programma disponibile.

Come prenotare le Layla Pairing Night a Roma

Le tre cene si svolgeranno da Layla Boutique & Counter, in via Monte Zebio 11, nel quartiere Prati, a pochi passi da piazza Mazzini. I posti disponibili sono soltanto dieci per ogni appuntamento, per consentire agli ospiti di seguire da vicino il lavoro al banco e conoscere i protagonisti delle serate.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al 351 3160077 oppure scrivere a info@laylacounter.com.

Calendario degli appuntamenti

Sabato 24 ottobre 2026: Layla incontra i lievitati del Forno Roscioli all’Esquilino – 98 euro a persona, bevande escluse.

Sabato 7 novembre 2026: il mare incontra i tartufi di Lady Truffle – 145 euro con calici abbinati oppure 115 euro senza bevande.

Sabato 5 dicembre 2026: i distillati giapponesi con Bere Giapponese – prezzo non comunicato.

Indirizzo: Layla Boutique & Counter, via Monte Zebio 11, Roma.

Telefono: 351 3160077.

Email: info@laylacounter.com.