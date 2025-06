Roma diventa una città green e sostiene chi va a lavoro in bici: 100 euro per chi la userà, ecco come funziona il bonus

L’estate è arrivata e cosa c’è di meglio di una passeggiata in bici soprattutto se viene pagata? E’ quello che sta succedendo a Roma per chi va a lavoro con questo mezzo di trasporto alternativo ma utile e sostenibile. Come funziona il bonus dal valore massimo di 100 euro? Scopriamo tutti i dettagli.

A lavoro in bici: Roma ti premia con 100 euro, come funziona

“Vado in bici a lavoro” è il nome del progetto presentato in Commissione sport di Roma Capitale, presieduta da Ferdinando Bonessio che nasce con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo del mezzo a pedali dando ai fruitori dei buoni di una somma minima di cinque euro fino a un massimo di cento euro. Mercoledì 4 giugno si è tenuta la commissione capitolina durante la quale l’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè ha illustrato il piano.

In Autunno è prevista la fase sperimentale del progetto e si prevede un coinvolgimento di cinquantamila lavoratori. Per prima cosa sarà effettuata un’analisi di mercato e un’attività di comunicazione che intende in futuro coinvolgere nel progetto anche gli studenti di Roma.

Chi vorrà partecipare dovrà scaricare un’app con cui verrà monitorato il percorso di ogni lavoratore-ciclista per evitare che si presentino delle truffe. Sull’applicazione dovrà essere installato il tragitto casa-lavoro e configurata la propria bicicletta, l’app aggiornerà di volta in volta i chilometri percorsi. buoni potranno essere ricevuti a seconda della media delle pedalate, che per i dipendenti pubblici verranno versati direttamente in busta paga.

Il valore dei buoni: come cambia la somma

Il valore minimo dei buoni è cinque euro, che si sblocca dopo l’avvio di venti sessioni, il voucher sale a dieci euro dopo trenta percorsi effettuati e a quindici euro al termine di quaranta sessioni completate.

Inoltre, ci saranno dei premi ulteriori su base periodica relativi a una classifica mensile dei ciclisti di tutta la Capitale. In base alla posizione raggiunta aumenta il premio in denaro. I primi dieci ciclisti potranno ottenere fino settantacinque euro. Per il podio invece il montepremi è di cinquanta euro al terzo classificato, settantacinque per il secondo e cento euro per il vincitore della classifica.

FOTO: SHUTTERSTOCK