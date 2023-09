Tutti i fine settimana, da sabato 7 a domenica 29 ottobre, attività e divertimento per grandi e piccoli

Torna a Tor Pignattara il Villaggio De Sanctis, un’iniziativa culturale promossa da Melting Pot e finanziata dal Ministero della Cultura e da Roma Capitale. Dal 7 al 29 ottobre 2023, Villa De Sanctis, situata all’angolo tra Via Casilina e Via dei Gordiani con accesso pedonale da Via di San Marcellino, aprirà le sue porte per offrire un coinvolgente programma culturale, spettacoli circensi e laboratori interattivi.

Villaggio De Santis, opportunità per tutti i gusti

Il Villaggio De Sanctis è pensato come un’opportunità per condividere momenti di cultura, svago e intrattenimento con la comunità di Tor Pignattara e non solo. Ogni sabato, fino al 29 ottobre, alle 16:00 i visitatori avranno l’occasione di partecipare ai laboratori del “Circolino,” una serie di workshop dedicati alle arti circensi curati da Leonardo Varriale. Seguiranno alle 17:00 spettacoli che presenteranno alcune delle formazioni più prestigiose del panorama circense italiano, tra cui nomi come CarpaDiem, Francesco Morlacchi, Nicola Macchiarlo, Carolle Madella e molti altri. Questa variegata programmazione è pensata per soddisfare le diverse esigenze del pubblico.

Le domeniche saranno invece dedicate alle nuove generazioni. Alle 11:00, i ragazzi potranno partecipare alle sessioni di Yoga al Parco, tenute da Elisa Turco Liveri. Nel pomeriggio, alle 16:00, i laboratori proposti da CircoSvago cattureranno l’attenzione dei più piccoli, mentre una selezione di spettacoli pensati appositamente per loro garantirà momenti di svago e divertimento.

Melting Pot, promotrice di questa iniziativa, ha dimostrato un impegno costante nell’arricchire il tessuto culturale di Tor Pignattara. Leonardo Varriale, direttore artistico di Melting Pot, sottolinea l’importanza dell’evento: “Dal 7 al 29 ottobre, Villa De Sanctis diventerà un luogo di incontro per le arti e la cultura, con un programma vario, adatto a tutte le età e a tutti i gusti.”

Tutte le informazionisul programma completo dell’evento sono sul sito ufficiale del Villaggio De Sanctis: www.villaggiodesanctis.it.

Per le prenotazioni d’ingresso visitate il seguente link: Prenota ora.

Seguite gli aggiornamenti dell’evento su Facebook e Instagram: @villaggiodesanctis.

Villaggio De Sanctis è un progetto realizzato da Melting Pot, con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico “Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2023” promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali.