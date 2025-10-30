Tra le migliori rappresentanti della scena d’avanguardia newyorchese, performer ed artista, musicista e ‘narratrice di storie’, Laurie Anderson torna in Italia, al Romaeuropa Festival, in collaborazione con Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il 03 novembre all’Auditorium Parco della Musica
Tra le migliori rappresentanti della scena d’avanguardia newyorchese, performer ed artista, musicista e, per sua stessa definizione, ‘narratrice di storie’, Laurie Anderson ritorna in Italia, al Romaeuropa Festival, in collaborazione con Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il 03 novembre alle ore 21.00 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Santa Cecilia per l’unica tappa italiana del suo ultimo tour internazionale. Tra storie, elementi multimediali e sperimentazione, Anderson presenta X², con una performance elegante e raffinata, accompagnata sul palco dalla band newyorkese Sexmob, fondata attorno alla mitica Knitting Factory di New York e guidata da Steven Bernstein (fiati), con Briggan Krauss (sax, chitarra), Tony Scherr (basso), Kenny Wollesen (percussioni) e Doug Wieselman (chitarra e fiati). Incredibile artista dell’avanguardia e del minimalismo americano, compositrice, scrittrice, regista, fotografa, strumentista, artista visiva, esploratrice di nuove forme di tecnologia, Laurie Anderson con il suo nuovo live X² regala al pubblico una nuova abbagliante narrazione musicale, cospirata con l’ausilio di un gruppo di splendidi veterani della scena downtown newyorkese.
Laurie Anderson
Sexmob
X²
03 novembre ore 21.00
Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Santa Cecilia
Crediti
Laurie Anderson – elettronica, voce, violino
Steven Bernstein – direttore musicale, ottoni
Doug Weiselman – chitarra, strumenti a fiato
Kenny Wollesen – percussioni
Tony Scherr – basso
Briggin Kraus – sax, chitarra
Mazz Switft violini e cori
Christina Courtin violino e cori
