Tra le migliori rappresentanti della scena d’avanguardia newyorchese, performer ed artista, musicista e ‘narratrice di storie’, Laurie Anderson torna in Italia, al Romaeuropa Festival, in collaborazione con Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il 03 novembre all’Auditorium Parco della Musica

Tra le migliori rappresentanti della scena d’avanguardia newyorchese, performer ed artista, musicista e, per sua stessa definizione, ‘narratrice di storie’, Laurie Anderson ritorna in Italia, al Romaeuropa Festival, in collaborazione con Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il 03 novembre alle ore 21.00 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Santa Cecilia per l’unica tappa italiana del suo ultimo tour internazionale. Tra storie, elementi multimediali e sperimentazione, Anderson presenta X², con una performance elegante e raffinata, accompagnata sul palco dalla band newyorkese Sexmob, fondata attorno alla mitica Knitting Factory di New York e guidata da Steven Bernstein (fiati), con Briggan Krauss (sax, chitarra), Tony Scherr (basso), Kenny Wollesen (percussioni) e Doug Wieselman (chitarra e fiati). Incredibile artista dell’avanguardia e del minimalismo americano, compositrice, scrittrice, regista, fotografa, strumentista, artista visiva, esploratrice di nuove forme di tecnologia, Laurie Anderson con il suo nuovo live X² regala al pubblico una nuova abbagliante narrazione musicale, cospirata con l’ausilio di un gruppo di splendidi veterani della scena downtown newyorkese.

Laurie Anderson

Sexmob

X²

03 novembre ore 21.00

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Santa Cecilia

Crediti

Laurie Anderson – elettronica, voce, violino

Steven Bernstein – direttore musicale, ottoni

Doug Weiselman – chitarra, strumenti a fiato

Kenny Wollesen – percussioni

Tony Scherr – basso

Briggin Kraus – sax, chitarra

Mazz Switft violini e cori

Christina Courtin violino e cori

INFO E BIGLIETTERIA

promozione@romaeuropa.net | 06 45553050

Via Dei Magazzini Generali 20/A, 00154, Roma