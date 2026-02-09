Quattro giorni di eventi tra l’Accademia di Belle Arti e l’Ara Pacis per scoprire come la tecnologia sta rivoluzionando il mondo della creatività. Mostre multimediali, installazioni VR e i più grandi esperti internazionali si danno appuntamento nella Capitale.

Roma si conferma capitale dell’innovazione culturale con il progetto EAR (Enacting Artistic Research). Dal 16 al 19 febbraio 2026, l’Accademia di Belle Arti di Roma ospita un doppio convegno internazionale che promette di farci guardare l’arte con occhi nuovi: dai segreti nascosti sotto le pennellate dei grandi maestri del passato fino alle frontiere dell’Intelligenza Artificiale.

Cosa aspettarsi: dai segreti di Leonardo ai videogame d’autore

Il programma è un vero e proprio viaggio tra scienza e bellezza. Si parte il 16 e 17 febbraio (presso l’Aula Magna di via Ripetta 222) con un focus sulla “genesi dell’opera”: grazie a tecnologie come le riflettografie infrarosse, esperti del Louvre, del Prado e del Metropolitan di New York sveleranno come nascevano i capolavori di Leonardo, Raffaello e Tiziano



Il 18 e 19 febbraio la scena si sposta all’Auditorium Ara Pacis, dove il dibattito si accende sul rapporto tra arte, scienza e nuove tecnologie. Non solo talk, ma anche esperienze immersive: i visitatori potranno esplorare mostre multimediali, installazioni in realtà virtuale (VR) come “Spazi dell’immaginario mariniano” e persino un gioco interattivo, “Hohenstaufen – The Game”.



Immaginate di poter “entrare” nel processo creativo di un artista. Il progetto EAR, finanziato dall’Unione Europea tramite il PNRR (NextGenerationEU), fa proprio questo: usa la scienza per “leggere” le opere d’arte e la tecnologia per crearne di nuove.



È un ponte tra il passato (la storia dell’arte) e il futuro (AI e VR), rendendo la ricerca accademica un’esperienza accessibile e spettacolare per tutti.



Come partecipare

L’ingresso è gratuito, ma per partecipare in presenza è necessaria la registrazione. Ecco i dettagli utili:

Convegno del 16 e 17 Febbraio

Programma, clicca qui

Dove: Accademia di Belle Arti (Via Ripetta 222)

Link per l’iscrizione convegno del 16 e 17 Febbraio: Modulo di registrazione obbligatoria.



Convegno del 18 e 19 Febbraio



Programma, clicca qui

Dove: Auditorium Ara Pacis (Via Ripetta 190).

Link per l’iscrizione al convegno del 18 e 19 Febbraio: Modulo di registrazione obbligatoria.



Un’occasione imperdibile per chi ama l’arte e vuole scoprire come l’innovazione sta cambiando il nostro modo di vivere la cultura.