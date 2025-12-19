Dal 5 al 21 dicembre 2025, gli spazi del Buon Pastore a Trastevere ospitano Larp da Camera, una rassegna interamente dedicata al Live Action Role Playing (LARP)

Roma festeggia il Natale con un’esperienza culturale e creativa unica: dal 5 al 21 dicembre 2025, gli spazi del Buon Pastore a Trastevere ospitano Larp da Camera, una rassegna interamente dedicata al Live Action Role Playing (LARP), forma di teatro immersivo in cui il pubblico diventa protagonista attivo. Cinque appuntamenti trasformano gli spettatori in co-creatori della narrazione, offrendo esperienze che spaziano dal fantasy alla fantascienza, dal giallo investigativo alla memoria storica e al teatro sperimentale.

Roma Larp da Camera: una rassegna

Curata da Umberto Francia, tra i più affermati larp designer italiani a livello internazionale, la rassegna adotta il modello dei concerti da camera: scenari raccolti, intensi e a misura d’esperienza, in cui lo spettatore non è mai esterno, ma parte integrante dell’azione. Larp da Camera valorizza temi come identità, giustizia, desiderio di fuga e perdita, fino a momenti comici e intergenerazionali.

Tutti gli eventi sono gratuiti, pensati per gruppi limitati (da 5 a 30 partecipanti), con prenotazione obbligatoria. Un’occasione per scoprire il LARP come linguaggio performativo e strumento di creatività attiva.