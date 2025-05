Cinque appuntamenti gratuiti tra Teatro San Giustino e Fortezza Est trasformano Roma in uno spazio di gioco, arte e narrazione immersiva dal 24 maggio al 1° giugno.

Cinque appuntamenti, due teatri e una sola certezza: Roma si trasforma in un palcoscenico per l’immaginazione con la rassegna “Larp da Camera”, in programma dal 24 maggio al 1° giugno. Dopo il successo dello scorso anno, Eryados, uno dei collettivi più attivi nella scena del gioco di ruolo dal vivo, porta nella Capitale una serie di eventi gratuiti tra teatro esperienziale e storytelling immersivo.

Ogni weekend, tra le sale del Teatro San Giustino e quelle di Fortezza Est, il pubblico potrà vivere in prima persona cinque esperienze narrative uniche, firmate da giovani autori under 35. Niente spettatori, solo partecipanti: i larp da camera (chamber larp) sono brevi performance interattive in cui ognuno interpreta un personaggio all’interno di una trama condivisa. Emozioni, conflitti, visioni del mondo: tutto prende vita in uno spazio raccolto, per due o tre ore, nel segno della partecipazione attiva.

Larp da camera: il calendario romano degli eventi

Sabato 24 maggio – Teatro San Giustino

Si comincia con Specchi Neri di Cristiana Amicozzi: un larp psicologico in cui i partecipanti si risvegliano in una stanza senza memoria. Frammenti, indizi e riflessi guideranno i personaggi nella ricostruzione della propria identità, prima che il tempo finisca.

Domenica 25 maggio – Fortezza Est

Con I need a hero…? di Miranda Angeli, la scena diventa metanarrativa. Cinque personaggi archetipici – l’Eroe, la Damigella, l’Antagonista, il Mentore e il Trickster – si ribellano al proprio copione, sfidando l’Autore a riscrivere le regole della loro storia. Ironia e riflessione si mescolano in un’esperienza fuori dagli schemi.

Sabato 31 maggio – Teatro San Giustino

Doppio appuntamento con Martina Montenegro.

Alle 14 si gioca L’ospedale dei giocattoli rotti: una fiaba malinconica dove i partecipanti interpretano giocattoli feriti, ospiti del Dottor Milne. Legami, ferite e guarigione si intrecciano in uno spazio di accoglienza… finché la realtà non bussa alla porta.

A seguire Le radici sotto Eldershade: atmosfere horror per un larp in cui i personaggi vivono intrappolati in una città che li svuota e li dimentica. Solo la memoria potrà forse restituire la libertà.

Domenica 1 giugno – Fortezza Est

Si chiude con Utopia di Federico Yang Maoloni, un edularp ispirato a Il Signore delle Mosche. In un mondo senza adulti, un gruppo di giovani deve fondare una nuova società. Una narrazione potente sui temi della convivenza, della crisi ecologica e della responsabilità collettiva.

Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria su www.eryados.com.

Un’occasione unica per vivere Roma in modo diverso

A precedere la rassegna, un ciclo di incontri in diversi istituti superiori romani ha permesso a ragazzi e ragazze di confrontarsi con gli autori Martina Montenegro e Federico Yang Maoloni, lavorando su temi come il cambiamento climatico, l’empatia e la gestione del dolore attraverso il gioco di ruolo.

“Larp da Camera” è più di una rassegna teatrale: è un modo per vivere Roma in maniera diversa, trasformando due luoghi della cultura indipendente – Teatro San Giustino e Fortezza Est – in portali narrativi, dove ogni storia diventa un’esperienza da attraversare.

Promosso da Eryados con il supporto di MiC e SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, il progetto intende avvicinare nuovi pubblici al linguaggio del gioco di ruolo, inteso come forma d’arte accessibile, relazionale e partecipata.