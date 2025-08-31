Scopri il Lago del Turano da una nuova prospettiva: a bordo di Thiora, il battello elettrico-solare che rende il turismo 100% sostenibile.

Il Lago del Turano da tutta un’altra prospettiva: visitarlo oggi è un’esperienza che può rivestirsi di un fascino completamente diverso grazie a “Thiora”, il battello elettrico e solare appena arrivato a Castel di Tora, che vuole inaugurare una nuova stagione di turismo sostenibile sulle acque di uno dei laghi più suggestivi d’Italia. E non potrebbe essere altrimenti, dato che si tratta di un battello suggestivo e silenzioso, che rispetta l’ambiente e offre la possibilità di vivere la magia del lago da una prospettiva inedita e “green”.

Leggi anche: — Antuni, il borgo fantasma a un’ora da Roma: un’escursione sorprendente sul Lago del Turano

Arriva Thiora, il battello elettrico e solare per un turismo green sul Lago del Turano

Andiamo con ordine e partiamo dal principio, ovvero da Thiora, l’ultima novità del turismo sul lago del Turano. Si tratta di un battello 100% elettrico – ma dotato anche di un pannello fotovoltaico che garantisce autonomia totale – grazie al quale si può navigare senza emissioni e sena rumore, regalando ai visitatori un’esperienza autentica e totalmente green.

Si tratta di un nuovo modo per vivere il Lago del Turano e anticipare così il “turismo del futuro”. Tra l’altro è una tecnologia italiana, dato che Thiora (lungo 7,5 metri e che può ospitare fino a 16 persone) è stato realizzato da GardaSolar ed è il risultato di un progetto sostenuto dal PNRR volto valorizzare l’ecoturismo nella Valle.

Vuole essere un modello replicabile, un esempio per altre località del nostro paese.

Come funziona il tour a bordo del battello green sul Lago del Turano

Il tour di Thiora parte dalla piattaforma sotto il ponte di Castel di Tora e dura circa un’ora. A bordo si costeggiano i borghi che si affacciano sul lago, fino a giungere all’antico villaggio abbandonato di Antuni, ai faraglioni e ai monti della Riserva Naturale. E ogni tappa è un racconto, ogni immagine uno stimolo fatto di curiosità, dettagli e leggende. Anche perché l’esperienza è arricchita da musica, audioguide multilingue e una navigazione lenta e silenziosa.

Oltre al tour standard, inoltre, il battello può essere riservato per feste di compleanno, addii al celibato e nubilato, eventi aziendali o gite speciali con aperitivo a bordo.

Le prenotazioni avvengono tramite il sito viviturano.com, sul quale è possibile trovare tutte le informazioni utili!

Photo Credits @viviturano