Quali sono i laghi vicino Roma dove si può fare il bagno? Arriva l’elenco ufficiale di Legambiente: scopri quali sono quelli promossi.

Siamo praticamente nel pieno dell’estate, ovvero in un momento nel quale andiamo naturalmente alla ricerca del fresco e del ristoro. È per questo che chi non vuole allontanarsi troppo da Roma spesso opta per passare il tempo sui meravigliosi laghi del Lazio piuttosto che fare il bagno in spiaggia. Ma quali sono i laghi sicuri per la balneazione? La Goletta dei Laghi di Legambiente può aiutarci a orientarci tra bacini promossi e punti critici, offrendoci una guida utile per aiutarci a scegliere una meta.

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Laghi del Lazio dove farsi il bagno: Bracciano e Albano tra i laghi promossi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel Lazio, 18 dei 24 campioni analizzati su dieci laghi sono risultati entro i limiti di legge. Vicino Roma, il quadro più rassicurante riguarda Bracciano: tutti e tre i punti controllati, tra Trevignano Romano, Bracciano e Anguillara Sabazia, hanno confermato l’assenza di criticità (tra l’altro già registrata dal 2023).

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Promosso anche il lago di Albano, con entrambi i prelievi di Castel Gandolfo entro i parametri. Esito positivo pure per i laghi di Vico, Canterno, Turano e Salto. Anche a Bolsena, cinque punti su sei sono risultati regolari e solo la foce del fosso lungo viale Luigi Cadorna è risultata inquinata, pur mostrando un miglioramento rispetto al 2025.

Le maggiori criticità si concentrano nei laghi costieri della provincia di Latina. A Sabaudia tutti e tre i punti monitorati sono risultati fortemente inquinati, compresi canali e fossi che riversano acqua nel bacino. Fortemente inquinata anche la foce del canale sul lago di Fogliano, mentre a Fondi il canale San Magno ha superato di oltre il doppio i limiti microbiologici. Le cause indicate riguardano soprattutto depurazione insufficiente, scarichi e contaminazioni veicolate dai corsi d’acqua.

Legambiente precisa comunque che le analisi riguardano zone considerate a rischio e non sostituiscono i controlli delle autorità competenti.

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