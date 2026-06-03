Laghetto di San Benedetto, gioiello dei Monti Simbruini: acqua, bosco e luce creano riflessi sempre diversi in un luogo sospeso.

Nel cuore verde dei Monti Simbruini c’è un piccolo specchio d’acqua in grado di sorprendere chi lo raggiunge grazie al suo passo lento, ben lontano dal rumore e dalla fretta: il laghetto di San Benedetto. È un luogo raccolto, quasi segreto, dove la luce del sole sembra giocare con la superficie dell’acqua e trasformarne i riflessi nel corso della giornata. Un angolo naturale che appare diverso a seconda dell’ora, dell’inclinazione dei raggi e delle ombre degli alberi, regalando a chi lo osserva la sensazione di trovarsi davanti a un paesaggio sospeso tra bosco, acqua e silenzio.

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Il laghetto di San Benedetto, tra acqua, luce e natura

Il Laghetto di San Benedetto è uno dei luoghi più suggestivi del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Alimentato da una piccola cascata del fiume Aniene, è circondato da una meravigliosa vegetazione fluviale ricca di salici bianchi, pioppi, noccioli e carpini. Proprio il filtro naturale dei rami e delle fronde contribuisce al suo fascino: durante il giorno, infatti, l’acqua assume sfumature diverse, perché i raggi del sole attraversano il bosco e creano giochi di luce sulla superficie.

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L’ambiente è reso ancora più particolare dalla cascata, che vaporizza l’acqua attorno al laghetto e favorisce un microclima fresco e umido, ideale per la flora del sottobosco. Non è solo una meta scenografica: il laghetto è anche una traccia di storia antica, perché rappresenta l’unico superstite dei “Simbruina Stagna”, i tre laghi artificiali legati alla villa dell’imperatore Nerone.

Il laghetto si trova nel territorio di Subiaco, in provincia di Roma, ed è raggiungibile attraverso il percorso segnato ST2, Sentiero Turistico. Le possibilità principali sono due: partire dai ruderi della Villa di Nerone oppure dal Monastero di Santa Scolastica, nei pressi della Chiesetta di San Michele Arcangelo.

Per la visita è previsto un costo ordinario di 4 euro; non pagano i bambini sotto i 3 anni e i residenti. Le aperture seguono un calendario stagionale: a marzo il venerdì, sabato e domenica; da aprile a metà settembre tutti i giorni; da metà settembre a fine ottobre ancora nei weekend; a novembre e dicembre solo per eventi o richieste particolari.

Photo Credits: Alessia Malorgio