Il Laghetto dell’Eur cambia volto: acqua più pulita e controllata per nuovi usi, tra sport, riqualificazione e futuro balneabile.

Il Laghetto dell’Eur si prepara a cambiare volto con un progetto che punta a trasformare uno degli specchi d’acqua più riconoscibili di Roma in un bacino sempre più pulito, controllato e adatto a nuovi usi. L’idea non è semplicemente quella di riqualificare un luogo simbolico del quartiere, ma di portarlo verso una nuova fase, in cui la qualità dell’acqua diventerà centrale. Da qui nasce l’immagine del lago che si avvicina, almeno in parte, a una piscina: non per perdere la sua identità, ma per diventare uno spazio pronto ad accogliere attività oggi impensabili.

Il progetto per rendere balneabile il Laghetto dell’Eur

Entro la fine del 2027 il bacino artificiale dell’Eur dovrebbe diventare stabilmente balneabile. Il progetto di riqualificazione vale 7,9 milioni di euro ed è sostenuto da Eur SpA, società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da Roma Capitale.

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Una parte consistente delle risorse, pari a 3,5 milioni di euro, è destinata ad analisi tecniche, studi idrogeologici e procedure per la rimozione dei sedimenti. Il cantiere è entrato nella fase di mappatura e studio dello stato delle acque, affidata ad Acea Infrastructure. Solo dopo questo passaggio potrà partire l’iter autorizzativo per la bonifica del fondale.

L’intervento interesserà l’intero bacino, grande circa 85mila metri quadrati. Le operazioni di rimozione dei sedimenti proseguiranno per tutto il 2027: un lavoro complesso, anche perché il lago, inaugurato nel 1961, ha una profondità media di circa 2,6 metri.

Il Laghetto dell’Eur, però, non diventerà subito una grande piscina aperta a tutti. L’obiettivo principale è farne una sede per competizioni sportive di alto livello, anche internazionali, come gare di nuoto e tuffi. Questo non esclude, in futuro, un’apertura alla balneazione ricreativa per cittadini e turisti, ma al momento la trasformazione va letta soprattutto come un’operazione ambientale, tecnica e sportiva.

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