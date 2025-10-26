Tra gli appassionati di enigmistica, una delle domande più ricorrenti nei cruciverba dedicati alla storia e alla geografia dell’Italia antica è: “La via consolare che da Roma arriva a Rieti”. La risposta corretta è Salaria.

La Via Salaria è una delle più antiche strade consolari romane, il cui nome deriva dal latino sal, “sale”. Questa via aveva infatti un ruolo fondamentale nei commerci dell’epoca: collegava le saline della costa adriatica con Roma, permettendo il trasporto di questo prezioso bene lungo tutto il percorso.

Originariamente, la Salaria partiva da Roma, attraversava la Sabina, toccava località come Rieti e Ascoli Piceno, fino ad arrivare al mare Adriatico, nei pressi di Porto d’Ascoli. Oltre alla sua importanza economica, ebbe anche un grande rilievo strategico e militare, fungendo da collegamento tra il cuore del Lazio e le regioni dell’Italia centrale.

Oggi la via Salaria esiste ancora e segue in gran parte il tracciato dell’antica strada romana, fungendo da arteria di collegamento tra Roma e il centro Italia. Un piccolo tassello di storia che continua a vivere anche tra le definizioni dei nostri cruciverba.