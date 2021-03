La Pasqua arriva a casa: il Take Away e Delivery di Con.tro Bistro

La Pasqua di Con.tro tra Colombe artigianali, Uova di cioccolato, pastiera e proposte per il Pranzo (Take Away e Delivery) Andrea Fiori, maestro pasticcere e […]

La Pasqua di Con.tro tra Colombe artigianali, Uova di cioccolato, pastiera e proposte per il Pranzo (Take Away e Delivery)

Andrea Fiori, maestro pasticcere e lievitista, firma i dolci pasquali del Bistrot romano che l’ha accolto in laboratorio lo scorso inverno. Un trionfo di profumo, colore e gusto che arriverà fino a casa con consegne a domicilio e asporto!

Per la sua prima Pasqua da Con.tro Bistrot, Andrea Fiori, maestro pasticcere e lievitista, si è abilmente destreggiato nell’arte della pasta madre e delle lunghe lievitazioni, gesti a lui cari, e in cui si è brillantemente cimentato già lo scorso Natale impastando il Panettone. Oltre alla Colomba, il suo attuale banco di prova sono diventate le Uova di cioccolato , la creazione dello spazio alla fantasia e alle sorprese, e la Pastiera , il dolce iconico della Pasqua sulle tavole centro meridionali.

Dalle abili mani dello chef Daniel Celso e dall’estro del maestro pasticcere Andrea Fiori, tre box per trascorrere in compagnia la giornata di Pasqua e pure quella di Pasquetta. Per la box della colazione di Pasqua pizza al Formaggio, corallina e capocollo, uova sode, marzolina, coratella d’agnello e carciofi e pastiera (18 euro) Per il pranzo invece lasagna ai carciofi, agnolotti di brasato, agnello arrosto e patate al forno a 35 euro, oppure per il giorno di Pasquetta la box da 35 Euro con strudel alla vignarola, cannelloni di carne fatti in casa, insalata di puntarelle. Si possono prenotare chiamando lo 06.20976987, entro le 16 di sabato 3 aprile.



Contatti:



Contro Contemporary Bistrot

Via dell’Acquedotto del Peschiera, 156, 00135 Roma RM



Tel. 06 2097 6987

Orari: Aperto tutti I giorni dalle 06.15 alle18.00

http://www.controbistrot.it/