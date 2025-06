L’artista Ria Lussi e la fotografa Anna Di Paola ci guidano nel cuore della mostra “La natura dei bambini”, un intenso reportage fotografico inaugurato il 6 giugno all’Orto Botanico di Roma.

Dal 6 al 18 Giugno l’Orto Botanico di Roma ospita “La natura dei bambini”, mostra-reportage fotografico firmata dalla giovane artista Anna Di Paola che racconta, attraverso il volto e i gesti dei più piccoli un nuovo modo di avvicinarsi alla natura.

Il progetto nasce da un percorso di rigenerazione urbana e umana promosso insieme all’artista Ria Lussi e ai botanici Roberto Valenti e Fabio Francesconi, con il coinvolgimento diretto degli studenti del IX Municipio. I bambini, guidati in laboratori immersivi, hanno imparato a osservare e disegnare gli alberi, riscoprendo il legame tra creatività e paesaggio urbano.

La mostra si arricchisce con una sezione dedicata ai bambini del villaggio di Antintoro in Madagascar, protagonisti di un progetto di sviluppo globale curato da Stefano Palazzi e We Work It Works. Un dialogo fotografico tra due mondi lontani ma uniti da uno sguardo comune: quello dell’infanzia che osserva, comprende e custodisce la natura.

Le opere dei piccoli artisti, realizzate durante i laboratori di eUrban nello spazio Moving Forest di EuroHive, sono esposte accanto agli scatti di Di Paola, in un allestimento che intreccia fotografia, disegno e impegno ambientale.



Intervista di Elena Balestri.

Crediti foto@Ufficio stampa HF4