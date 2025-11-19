‘La mafia non è musica’ arriva al Teatro Palladium il 28 novembre 2025: Luisa Impastato e la Nuova Orchestra Pedrollo raccontano la memoria di Peppino.

Venerdì 28 novembre, alle 19.30, il Teatro Palladium dell’Università Roma Tre ospita La mafia non è musica, un progetto che unisce arte e impegno civile attraverso la memoria di Peppino Impastato. Una serata che ricorda come i nomi vadano pronunciati, tramandati e difesi. E come la cultura possa dire no con la stessa intensità con cui genera bellezza.

Protagonista è Luisa Impastato, nipote di Peppino, che ripercorre con autenticità e coraggio la vicenda dello zio, giornalista e attivista assassinato dalla mafia nel 1978. La sua testimonianza, lucida e toccante, attraversa generazioni e restituisce allo spettatore il senso profondo della scelta civile.

La mafia non è musica: l’evento con Luisa Impastato a Roma

Accanto a lei, la Nuova Orchestra Pedrollo, formazione nata nel 2012 e riconosciuta per l’attenzione al rapporto tra musica, educazione e responsabilità sociale. Tredici musicisti accompagnano la narrazione in un intreccio di parola, suono e immagini. Creano così un racconto che si muove tra l’eco della Sicilia ferita e la coscienza di un Paese che non può permettersi l’oblio.

La musica non è semplice cornice: diventa voce e respiro della storia, amplificazione del pensiero e strumento di consapevolezza. Proiezioni e interventi sonori costruiscono un affresco corale, un concerto civile in cui la vicenda personale di Peppino si trasforma in patrimonio collettivo.

Peppino Impastato, memoria e musica: il progetto al Palladium

Il progetto, ideato da Luisa Impastato insieme alla Nuova Orchestra Pedrollo, nasce da un percorso di ricerca che da oltre dieci anni porta la musica nei luoghi dell’impegno e della memoria, promuovendo l’ascolto come gesto di crescita umana. Dopo i successi di Vicenza — con repliche sold out e un pubblico profondamente coinvolto — lo spettacolo arriva per la prima volta a Roma, rinnovando la forza del messaggio di Peppino: la libertà come scelta, la cultura come resistenza.

La mafia non è musica – Luisa Impastato racconta Peppino

Con Luisa Impastato e la Nuova Orchestra Pedrollo

Produzione: Associazione Nuova Orchestra Pedrollo APS

In collaborazione con Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato

Luogo: Teatro Palladium, Roma

Data: Venerdì 28 novembre 2025 – ore 19.30; matinée per le scuole ore 9.30.