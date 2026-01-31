La Luna piena di febbraio 2026, nota tradizionalmente come “Snow Moon” (Luna della Neve), sarà uno degli appuntamenti celesti più suggestivi dell’inverno. Questo plenilunio segna anche l’ultimo della stagione invernale nell’emisfero boreale e sarà visibile nel cielo notturno con grande brillantezza.

Quando e come vederla

La Luna raggiungerà la fase di massima pienezza il 1° febbraio 2026 alle 22:09 UTC (circa 23:09 ora dell’Europa centrale) e rimarrà visibilmente piena anche nelle sere immediatamente precedenti e successive.

Leggi anche: — Pedalata di Luna Piena a Roma il 1 Febbraio 2026 – Luna Piena di Neve

In Italia, la luna sorgerà poco dopo il tramonto e resterà alta nel cielo per tutta la notte, creando uno spettacolo visibile ad occhio nudo o con strumenti da osservazione amatoriali.

Durante l’evento, la Luna piena si troverà vicino ad alcune stelle e oggetti celesti interessanti. Intorno al momento del suo sorgere, potrai cercare nel cielo la stella Regulus (nel Leone) e, in alcune serate, la brillante presenza di Giove poco lontano dall’orizzonte.

In alcuni luoghi, la sera del 2 febbraio la Luna attraverserà persino davanti a Regulus, occultando temporaneamente la stella – un fenomeno affascinante per gli osservatori esperti.

Perché si chiama Luna di Neve

Il nome “Snow Moon” deriva principalmente dalle abbondanti nevicate che caratterizzano il mese di febbraio nell’emisfero nord, rendendo questo plenilunio simbolo di luce in una stagione ancora fredda e buia.

Altre tradizioni culturali gli attribuiscono nomi diversi: alcune popolazioni native lo chiamavano “Hungry Moon” (Luna Affamata) o “Bear Moon” (Luna dell’Orso), legati alla difficoltà di cacciare o al periodo di nascita dei piccoli orsi.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

Se hai un telescopio o dei binocoli, vale la pena puntarli verso il disco lunare nelle notti attorno al 1° febbraio: potrai notare i dettagli del terreno lunare e, in condizioni favorevoli, la luce diffusa sulla superficie. Anche semplicemente osservandola ad occhio nudo, la Luna piena apparirà intensa, luminosa e alta nel cielo, regalando uno spettacolo atmosferico unico