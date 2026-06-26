Le spettacolari foto della Luna delle Fragole gigante dietro il Colosseo sono il risultato dell’“illusione lunare”, un inganno del nostro cervello amplificato dalla posizione bassa del satellite sull’orizzonte di giugno.

Ogni anno, puntuali come l’inizio dell’estate, le immagini della Luna delle Fragole che sorge dietro il Colosseo invadono i social network, collezionando migliaia di like e condivisioni. Nelle foto, il nostro satellite appare enorme, maestoso, quasi sproporzionato rispetto al gigante di pietra romano. Ma c’è un segreto dietro tanta meraviglia: la Luna, in realtà, non è affatto più grande del solito. Si tratta di un magnifico inganno della nostra mente.

Che cos’è l’Illusione Lunare?

Il fenomeno è ben noto agli astronomi ed è catalogato come “illusione lunare”. Non c’è alcun ingrandimento fisico o astronomico del disco lunare; la magia avviene tutta all’interno del nostro cervello. Quando la Luna si trova vicina all’orizzonte, la nostra mente la confronta istintivamente con gli elementi del paesaggio circostante, come alberi, montagne, edifici e, nel caso di Roma, monumenti storici.

Questo paragone ravvicinato ci spinge a percepirla come gigantesca. Al contrario, quando la Luna è alta nel cielo, priva di punti di riferimento staccati dallo sfondo, ci appare molto più piccola, anche se le sue dimensioni apparenti sono identiche.

Perché proprio a giugno e perché al Colosseo?

Se l’illusione lunare vale per ogni plenilunio, la Luna delle Fragole (il nome tradizionale dato alla luna piena di giugno) offre le condizioni perfette per amplificare questo effetto ottico.

Il plenilunio di giugno è uno dei più bassi dell’anno sull’orizzonte dell’emisfero nord. Di conseguenza, il satellite si muove radente alla linea della città, rimanendo vicino ai monumenti molto più a lungo rispetto ad altri periodi dell’anno.

Ed è proprio qui che entra in gioco il Colosseo. Vedere il disco dorato sorgere dietro le millenarie arcate dell’Anfiteatro Flavio crea un cortocircuito visivo potentissimo. Il contrasto geometrico tra la pietra romana e la curvatura del satellite fa sembrare la Luna quasi a portata di mano, come se si potesse toccare sporgendosi dalle terrazze dei Fori Imperiali.

LEGGI ANCHE: –Roma, fuga dal caldo infernale: ecco dove trovare sempre 16 gradi

L’appuntamento fisso di fotografi e sognatori

Non è un caso che fotografi professionisti e appassionati di astronomia pianifichino questo scatto con mesi di anticipo, calcolando al millimetro l’allineamento perfetto.

Per pochi, intensissimi minuti, il cielo e il monumento simbolo di Roma sembrano dialogare in un’atmosfera sospesa nel tempo, regalando uno degli spettacoli più suggestivi della Città Eterna.

La vera magia della Luna delle Fragole sul Colosseo, dunque, non risiede in un fenomeno cosmico straordinario, ma nel modo in cui il nostro cervello e la bellezza di Roma cooperano per farci credere all’impossibile. Una curiosità scientifica che non toglie un briciolo di poesia a uno spettacolo che continua a incantare il mondo intero.

Photocredits: Shutterstock