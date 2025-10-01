Chi ama i cruciverba e gli enigmi avrà incontrato più di una volta la definizione: “Granita tipica di Roma” o simili. La risposta corretta non è la classica granita siciliana, bensì la grattachecca, una tradizione tutta romana.

La grattachecca non è altro che ghiaccio grattato a mano da un grande blocco, poi servito in bicchieri di plastica e condito con sciroppi colorati e gustosi, a volte arricchiti con pezzetti di frutta fresca. A differenza della granita siciliana – che ha una consistenza cremosa perché preparata con acqua, zucchero e frutta mescolati e poi mantecati – la grattachecca rimane più rustica e rinfrescante, perfetta nelle calde estati romane.

Il nome deriva proprio dal gesto con cui si prepara: “grattare” il ghiaccio con l’apposito attrezzo e raccoglierlo (“checca” è il termine popolare usato a Roma per indicare il blocco di ghiaccio).

Oggi le storiche “checcare” romane resistono ancora lungo il Tevere e nei quartieri più popolari, diventando un vero simbolo dell’estate capitolina. E così, se in un cruciverba vi capita la definizione “Granita tipica di Roma”, ricordatevi: la risposta è GRATTACHECCA.

