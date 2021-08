La “Formula 1 dell’equitazione” sbarca al Circo Massimo e porta a due le tappe nella Capitale!

Il Longines Global Champions Tour di Roma si prepara per un’edizione memorabile, destinata a scrivere la storia dell’equitazione e suggellare il legame a doppio filo con le origini e la tradizione della Città Eterna. Sarà l’ineguagliabile palcoscenico del Circo Massimo di Roma, il più grande stadio della storia antica, ancora oggi il più grande mai costruito dall’uomo, la nuova sede del prestigioso circuito internazionale di salto ostacoli che toccherà la Capitale a partire dal prossimo 10 settembre.

Ma c’è di più, perché la cosiddetta ‘Formula 1 dell’equitazione’ con le migliori amazzoni e i migliori cavalieri del panorama mondiale disputerà a Roma due tappe consecutive del circuito: a quella già fissata dal 10 al 12 settembre, si aggiungerà infatti una seconda tappa in programma dal 16 al 18 settembre. Anche quest’anno l’ingresso al pubblico sarà gratuito ed un ricco palinsesto di eventi e iniziative accompagnerà le competizioni in calendario. Individuando il Circo Massimo come area idonea ad ospitare l’evento, lo scorso febbraio la Giunta Capitolina aveva approvato una delibera per sancire la partecipazione di Roma Capitale fino al 2025 annoverando il LGCT di Roma tra i Grandi Eventi Cittadini e riconoscendone il pubblico interesse.



LA STORIA SI RIPETE – Sarà dunque un appuntamento con la storia quello che farà di Roma più che mai la Capitale mondiale dell’equitazione. A distanza di oltre duemila anni, quando il Circo Massimo era teatro delle corse dei cavalli e dei “Ludi Romani”, il Longines Global Champions Tour riporterà in una “Special Edition” i cavalli a gareggiare nello storico sito patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. La ‘Formula 1 dell’equitazione’ vedrà anche quest’anno la partecipazione dei migliori binomi del pianeta con le sue due competizioni regine, la gara individuale del Longines Global Champions Tour e la competizione a squadre della Global Champions League. Il format dell’evento prevede di affiancare l’immagine culturale e turistica della Capitale alla sua naturale connotazione di competizione sportiva top-level offrendo, gratuitamente, l’accesso al pubblico sia all’intera manifestazione che a numerose attività collaterali.



LE DICHIARAZIONI – “Il Longines Global Champions Tour di Roma è un evento di particolare interesse per l’Amministrazione come veicolo di promozione turistica e sportiva, ma anche delle buone pratiche a tutela dell’ambiente non avendo alcun impatto sul territorio non essendo previste opere permanenti, né variazioni dell’attuale contesto urbano. Il carattere internazionale della manifestazione costituisce inoltre un altro elemento di prestigio per Roma con una diffusione mediatica globale e una conferma dell’ottima riuscita delle capacità organizzative della nostra città in tema di Grandi Eventi e di accoglienza” aveva dichiarato la Sindaca di Roma Virginia Raggi subito dopo l’annuncio dell’inserimento dell’evento tra i Grandi Eventi Cittadini di Roma Capitale.



Jan Tops, fondatore e Presidente del Longines Global Champions Tour e della Global Champions League: “Voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento a Roma Capitale per il sostegno al progetto che permetterà per i prossimi 5 anni lo svolgimento del LGCT in questo luogo davvero incredibile nel cuore dell’antica Roma. I cavalli saranno ancora una volta in competizione al Circo Massimo dopo duemila anni, avremo il privilegio di mettere in scena il salto ostacoli moderno di altissimo livello in un evento sportivo dal grande significato storico”.



“Poter disputare il LGCT al Circo Massimo è un sogno che si avvera – dichiara il coordinamento per l’Italia del LGCT di Roma – un traguardo reso possibile da una visione di armonia che senza il contributo di Roma Capitale, Coni, Sport e Salute e le istituzioni parlamentari non avremmo potuto raggiungere. E il riconoscimento di pubblico interesse dell’evento darà una spinta ancora maggiore ai temi che da sempre portiamo avanti: chiunque potrà accedere gratuitamente al mondo del cavallo e a tutta una serie di progetti. Sarà un evento con tanti altri eventi al suo interno, che non dimentica il sociale e l’integrazione, oltre a Future Champions per i più giovani, e non solo, che hanno voglia di crescere nell’equitazione”.



Veronica Tasciotti, Assessore allo Sport, Turismo, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini di Roma Capitale: “Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento nella Capitale con una delle competizioni internazionali di equitazione più importanti al mondo: il Longines Global Champions Tour. Per l’edizione 2021 una grandissima novità, la sede prescelta, infatti, sarà all’interno dell’iconica cornice del Circo Massimo, fortemente voluta dagli organizzatori e resa possibile grazie al lavoro di concerto fra Roma Capitale con il mio Assessorato, il Gabinetto e la Sindaca Virginia Raggi insieme alla Soprintendenza, la Sovrintendenza e il Parco Archeologico del Colosseo. Oltre 200 cavalli, provenienti da tutto il mondo, calcheranno così, dal 10 al 12 settembre e dal 16 al 18, il prato della storica arena romana. La seconda novità è infatti il raddoppio della tappa romana. Una nuova conferma: Roma è la sede degli eventi sportivi internazionali di livello più ambita, ricordiamo infatti che l’evento è stato confermato fino al 2025 nella nostra città, e luogo dove combinare perfettamente l’ambientazione storica, la cultura, il fascino della Capitale con uno degli sport più eleganti ed affascinanti in assoluto”.