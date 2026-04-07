Tre mesi di incontri, libri, spettacoli e riflessioni per trasformare il Municipio II in un grande laboratorio culturale diffuso. Torna anche quest’anno la Festa della Lettura, la manifestazione ideata e organizzata dall’associazione Il Talento di Roma, che fino al 30 giugno 2026 porterà la parola scritta e il confronto nei luoghi della quotidianità, dalle piazze ai mercati, dalle librerie agli istituti di cultura.

Inserita nel calendario nazionale de Il Maggio dei Libri e realizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Municipio II, l’iniziativa si conferma tra le più articolate degli ultimi anni. Il tema scelto per questa edizione, “Parole oltre ogni confine”, prende spunto dalla rilettura dell’Iliade, un’opera che continua a parlare al presente attraverso temi universali come guerra, identità, destino e umanità.

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Cuore teorico della manifestazione saranno tre incontri mensili pensati come gruppi di lettura diffusi, capaci di mettere in dialogo il poema omerico con linguaggi contemporanei e discipline diverse. Il primo appuntamento è in programma il 14 aprile presso il Caffè Etablino a piazza Perin del Vaga.

Una città che legge: la cultura si diffonde nei quartieri

La Festa della Lettura si distingue per la sua natura “diffusa”: non un unico luogo, ma una vera e propria mappa urbana che attraversa quartieri e comunità. Librerie indipendenti, mercati rionali, cortili e spazi pubblici diventano palcoscenici di incontro e partecipazione.

Tra le rassegne principali spicca Indipendenti dai confini, che animerà l’area tra Etablino e piazza Perin del Vaga con appuntamenti dedicati alla poesia, alla scienza e all’editoria indipendente.

Si parte il 13 aprile con Sconfinamenti poetici, un talk che vedrà protagonisti autori e voci internazionali, per poi proseguire con Scienza di confine (15-17 giugno) e con il Salotto indipendente (dal 22 al 30 giugno).

Grande attenzione anche ai luoghi della quotidianità con Libri tra i banchi: i mercati storici del territorio – da Trieste a Nomentano, fino a Parioli e Flaminio II – ospiteranno incontri con autori nei fine settimana, portando la lettura tra le persone, fuori dagli spazi tradizionali.

Dalla memoria al presente: libri e attualità

Uno dei fili conduttori dell’edizione 2026 è il dialogo con il presente. La rassegna Dai confini del presente intreccia memoria storica, politica e attualità con una serie di incontri dedicati a temi cruciali.

Si va dagli anni Settanta raccontati in Le pagine strappate, fino agli approfondimenti sui meccanismi del potere contemporaneo. Tra gli appuntamenti più attesi, la presentazione del volume sull’omicidio di Piersanti Mattarella il 22 aprile e l’incontro del 29 maggio con Gianni Cuperlo, che affronterà temi come guerra, fascismo e confini.

Non mancheranno percorsi originali come Per le strade di Gramsci, itinerario urbano e letterario nei luoghi romani del pensatore sardo, e Le giuste parole del lavoro, rassegna dedicata ai cambiamenti del mondo professionale. Spazio anche alla riflessione sull’intelligenza artificiale con l’incontro del 26 maggio con Mario De Caro.

La letteratura diventa spettacolo

La contaminazione tra linguaggi è uno degli elementi più interessanti della manifestazione. Con Sconfinamenti teatrali, da metà maggio fino a fine giugno, la letteratura prenderà vita nei cortili del Tiburtino II, trasformandosi in performance sceniche.

Tra gli eventi da segnare in agenda, il 7 giugno l’adattamento teatrale di Isole e Nuove Isole di Marco Lodoli e il 21 giugno il reading dedicato a Rainer Maria Rilke, La vita ha ragione in ogni caso.

Eventi speciali tra Villa Giulia e Villa Massimo

Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia ospiterà alcuni degli appuntamenti più prestigiosi, tra cui la presentazione di Le parole del mare di Pietro Dorfles il 23 maggio e, nella stessa giornata, lo spettacolo Omero, Iliade, con musica dal vivo, in occasione della Notte dei Musei.

Il 5 giugno sarà invece la volta di Desiderare di Giorgio Vallortigara, un dialogo tra scienza e filosofia.

Dal 19 al 21 giugno, i giardini di Villa Massimo accoglieranno la terza edizione di Fogli(e) in Fiera, dedicata alla micro e piccola editoria indipendente. Un appuntamento ormai consolidato, che offrirà incontri, presentazioni e stand in uno degli spazi verdi più suggestivi del territorio.

Una comunità che cresce attraverso i libri

Più che una semplice rassegna, la Festa della Lettura si conferma come un’infrastruttura culturale capace di creare connessioni e rafforzare il senso di comunità. Un progetto che mette al centro la lettura come pratica condivisa e strumento per comprendere il presente, attraversando confini geografici, sociali e culturali.

Tre mesi di eventi per dimostrare che le parole, quando diventano esperienza collettiva, possono davvero andare oltre ogni confine.