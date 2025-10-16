oma si prepara a trasformarsi in un enorme palcoscenico a cielo aperto. Dal 15 al 26 ottobre 2025, la Festa del Cinema di Roma celebra la sua ventesima edizione con un programma che abbraccia tutta la città: dal cuore storico alle periferie, dai teatri ai musei, dalle carceri ai centri culturali.

Come da tradizione, il fulcro della manifestazione sarà l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, che ospiterà proiezioni, incontri, eventi e mostre nelle sue sale – Sinopoli, Petrassi, Teatro Studio Gianni Borgna e AuditoriumArte.

Nei foyer si potranno visitare le esposizioni “Franco Pinna. Mondocinema” e “Non essere cattivo: dieci anni dopo”, mentre i 1300 metri quadrati di red carpet che attraversano il viale principale si confermano tra i più grandi al mondo.

All’ingresso del tappeto rosso accoglierà gli ospiti “Pensiero Binario”, l’installazione del Gruppo FS firmata dai designer Giulio Iacchetti e Luca Madonini.

Di fronte all’Auditorium tornerà il Villaggio del Cinema, un’area di incontro e convivialità con stand, spazi espositivi e una nuova edizione di Foodopolis, la città itinerante del gusto.

Tra i partner e gli espositori figurano Acea, BNL BNP Paribas, Poste Italiane, FIAT, Revlon, La Molisana, Mon Chéri®, Nikon e Campo Marzio, che presenterà il merchandising ufficiale della Festa

Cinema ovunque: le sale e i nuovi spazi della Festa

Quest’anno la Festa si espande, toccando tutti i poli culturali della città:

Casa del Cinema (Villa Borghese), con rassegne, mostre e incontri speciali;

(Villa Borghese), con rassegne, mostre e incontri speciali; MAXXI , sede delle sezioni Freestyle, Proiezioni Speciali e Masterclass;

, sede delle sezioni Freestyle, Proiezioni Speciali e Masterclass; Teatro Olimpico Acea , con film e eventi delle principali sezioni;

, con film e eventi delle principali sezioni; Cinema Giulio Cesare , dedicato alle repliche e agli accreditati;

, dedicato alle repliche e agli accreditati; Teatro Palladium e Nuovo Cinema Aquila, con proiezioni selezionate.

Nel centro di Roma, via Veneto, Porta Pinciana e piazza Barberini si vestiranno a festa con un red carpet urbano e la mostra fotografica “Franco Pinna. Fellini in scena!”, mentre Castel Sant’Angelo ospiterà l’esposizione “Roma e l’invenzione del cinema – Dalle origini al cinema d’autore (1905–1960)”.

Novità assoluta di questa edizione è la partecipazione del Teatro della Cometa, riaperto dopo anni di restauro grazie all’impegno della stilista Maria Grazia Chiuri.

Proprio qui, dove Sergio Leone girò la celebre scena della fumeria d’oppio di C’era una volta in America, la Festa proporrà una proiezione-evento del capolavoro in versione restaurata, introdotta dalla costumista Gabriella Pescucci e da Raffaella Leone, figlia del regista e amministratrice delegata di Leone Film Group.

La Festa del Cinema rinnova anche nel 2025 il suo impegno per il sociale e l’inclusione.

Le proiezioni e i laboratori raggiungeranno MediCinema Italia ETS, il Policlinico Gemelli IRCCS, e diverse strutture penitenziarie: Rebibbia (maschile e femminile), la Casa Circondariale di Latina, l’Istituto penale minorile di Casal del Marmo e, per la prima volta, Regina Coeli.

“Linea CINEMA”: la città si muove al ritmo dei film

Per agevolare gli spostamenti del pubblico, nasce la Linea CINEMA, un servizio gratuito di autobus attivo ogni giorno dalle 8:00 a mezzanotte, che collegherà la Stazione Termini con l’Auditorium Parco della Musica e la Casa del Cinema, passando per via Veneto e piazza della Repubblica.

Un’iniziativa sostenibile e innovativa che si inserisce nel piano di mobilità green della Festa, con sconti dedicati a chi utilizza i servizi di car sharing, bici e monopattini elettrici.