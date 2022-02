La Dimora degli Dei, il debutto alla scrittura dell’attrice Martina Galletta

Attrice, musicista, autrice e scrittrice: Martina Galletta debutta con il suo primo romanzo 'La Dimora degli Dei'

Il 24 febbraio 2022 esce il primo romanzo dell’attrice Martina Galletta dal titolo La Dimora degli Dei, edito da Infinito Edizioni. Un noir al femminile in cui, l’interprete di Giulietta Masina nel film Permette? Alberto Sordi, si muove con leggerezza guardando e rifacendosi a quella tradizione letteraria al femminile che ha visto protagoniste Agatha Christie, Fred Vargas, Mary Shelley, Matilde Serao.

LEGGI ANCHE: — Libri Come 2022 all’Auditorium: ecco quando si svolgerà il festival dei libri a Roma

Ambientato tra le due guerre, La Dimora degli Dei di Martina Galletta propone una sua lettura del ruolo femminile a ridosso della seconda guerra mondiale, dando vita a un racconto di emancipazione e coraggio, con leggerezza e ironia.

Un romanzo leggero, dal taglio classico. Non rientra nei canoni del polar, ma con la sua minuziosa ricostruzione storica guarda ai meccanismi di narrazione del racconto a tinte d’inchiesta, anglofono in particolare. Ma qui le questioni non si risolvono a scazzottate. Servono semmai occhi nuovi, freschi, puliti, pronti a studiare, a raccogliere minime tracce, a collegare elementi marginali. Da qui uno stile di scrittura vivace e inclusivo per un nuovo romanzo dove, come sempre nella buona letteratura noir, nulla è quel che sembra. Nemmeno le passioni, gli amori imposti o inattesi, le debolezze.

Ad aprire il libro l’introduzione firmata da Andrea Porcheddu, critico teatrale, che scrive:

“L’umanità colorita che Martina Galletta ha messo in fila per raccontare le inattese avventure di una ragazza intraprendente e curiosa, romantica e razionale, ha il pregio di un affresco, di un polittico, di uno spaccato di vita (e di morte) dal piglio sicuro” Andrea Porcheddu

Crediti foto@Gavardi via HF4