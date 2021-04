La classifica dei piatti della tradizione romana a domicilio

DELIVEROO, IL RE DELLA CUCINA ROMANA? IL SUPPLI’. IL MARITOZZO A DOMICILIO RIVELAZIONE DELL’ANNO. In occasione del Natale di Roma (21 aprile), la piattaforma leader […]

DELIVEROO, IL RE DELLA CUCINA ROMANA? IL SUPPLI’. IL MARITOZZO A DOMICILIO RIVELAZIONE DELL’ANNO.

In occasione del Natale di Roma (21 aprile), la piattaforma leader nell’online food delivery ha stilato la classifica dei piatti della tradizione romana più ordinati a Roma e in Italia. A Roma su Deliveroo spopola il Supplì, davanti all’Amatriciana e alla Carbonara. Pinsa alla romana e pasta alla Gricia ai piedi del podio. Supplì in testa anche in Italia. Il Maritozzo è la specialità romana in cui ordini sono cresciuti di più, sia in città che nel resto del Paese.

“Un Supplì, per favore”! Lo street food romano per eccellenza è il più amato della tradizione capitolina a domicilio.

A rivelarlo è Deliveroo , la piattaforma leader nell’online food delivery che, in occasione del Natale di Roma che si celebra mercoledì 21 aprile, ha stilato la classifica dei cibi della tradizione romana più ordinati sulla App, in Città ed in Italia.

Il Supplì dunque fa il pieno di preferenze, con Amatriciana e Carbonara che si giocano il podio. Ma è il Maritozzo la specialità in grande ascesa. Ecco la classifica di gradimento su Deliveroo, a Roma ed in Italia.

A Roma ed in Italia è spopola il Supplì. E… The Maritozzo is back!

Nella speciale classifica dei piatti della tradizione “made in Rome”, in cima alle preferenze dei romani c’è il Supplì, che precede l‘Amatriciana, al secondo posto e la Carbonara, in terza posizione. La Pinsa romana e la Pasta alla Gricia chiudono la top 5.

Tra le specialità che più sono cresciute in termini di apprezzamento nell’ultimo anno c’è il Maritozzo, che segna un +527% di ordini, davanti alla coda alla vaccinara (+152%) e ai carciofi alla romana (+147%).

E fuori dalla Capitale? La Carbonara insegue il Supplì

La situazione nel Paese sembra ricalcare la classifica romana: il Supplì è in cima alla preferenze anche fuori le mura Capitoline. Carbonara al secondo posto guadagna una posizione a scapito dell’Amatriciana, che scivola al terzo. Ai piedi del podio, in quarta e quinta posizione, si confermano la Pinsa e la Pasta alla Gricia.

L’anno del Carciofo

A livello nazionale, da segnalare la crescita dei Carciofi nell’ultimo anno, sia nella versione “alla romana” che in quella “alla giudia”, con gli ordini che sono cresciuti, rispettivamente, del 457% e del 169%. I Carciofi, in entrambe le varianti, sono secondi per crescita solo al Maritozzo, che fa incetta di consensi lungo tutto lo stivale con un +736%.

La Top 10 delle Specialità romane – Roma

Supplì Pasta all’Amatriciana Pasta alla Carbonara Pinsa romana Pasta alla Gricia Coda alla vaccinara Abbacchio Carciofi alla romana Maritozzo Carciofi alla giudia

La Top 10 della specialità romane – Italia