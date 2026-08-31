Dal 1° al 13 settembre torna a Roma La Città in Tasca, la manifestazione dedicata a bambini e ragazzi giunta alla XXXI edizione. Tutte le attività sono gratuite: in programma laboratori creativi, letture, teatro, cinema, musica, giochi e tante iniziative dedicate alla sostenibilità.

A Roma settembre riparte a misura di bambino. Da martedì 1 a domenica 13 settembre 2026 torna infatti La Città in Tasca – Cultura, spettacolo, gioco con i bambini e i ragazzi di Roma, la manifestazione che da oltre trent’anni porta nel cuore della Capitale arte, cultura, creatività e divertimento per i più piccoli.

L’appuntamento è al Parco degli Scipioni, in via di Porta Latina 10, dove per quasi due settimane bambine, bambini, ragazze, ragazzi e famiglie potranno partecipare a spettacoli, laboratori, letture animate, giochi, proiezioni cinematografiche e attività creative.

E c’è una buona notizia per le famiglie: l’ingresso alla manifestazione e la partecipazione alle attività sono gratuiti.

La Città in Tasca torna a Roma: cosa fare con i bambini

Giunta alla sua XXXI edizione, La Città in Tasca nasce nel 1995 con l’obiettivo di avvicinare l’infanzia al mondo delle arti e della cultura. Teatro, musica, danza, letteratura, cinema, arti visive e nuove tecnologie diventano così strumenti per giocare, imparare e sperimentare.

L’edizione 2026 propone un calendario particolarmente ricco, con appuntamenti pensati per diverse fasce d’età e attività da vivere insieme, genitori e figli.

Tra le proposte quotidiane, a partire dalle 17, ci saranno i Giochi e animazione di Arciragazzi Lazio, con giochi di movimento, di gruppo e della tradizione popolare, insieme a numerosi laboratori manuali e creativi.

I bambini potranno, per esempio, dipingere sculture di cartapesta con Cartoni Animali, cimentarsi con le costruzioni, partecipare alle attività in inglese di Kids&Us Universe e sperimentare stencil, pittura, collage, pop-up e riciclo creativo.

Spazio anche a La Città delle Artingioco, con libri d’artista dalle forme più originali, e alle attività dedicate all’ambiente.

Laboratori sulla sostenibilità e Recycled Car Race

Uno dei fili conduttori della manifestazione è infatti il rapporto tra bambini e ambiente.

Tornano Rifiuti in Gioco e il tour virtuale Waste Travel 360°, curati da AMA, mentre con il Cantiere delle Recycled Car i bambini e le famiglie potranno progettare e costruire una vera e propria automobile utilizzando materiali riciclati.

Le vetture parteciperanno poi alla Recycled Car Race – Trofeo Gruppo Porcarelli, in programma il 12 settembre, un Eco-Grand Prix pensato per sensibilizzare i più piccoli sui temi dello sviluppo sostenibile.

Non mancheranno inoltre attività legate alla scoperta della natura, come il Birdwatching urbano nel Parco degli Scipioni, proposto da Wild Gioia.

Burattini, cucina, musica e yoga

Il programma attraversa linguaggi e discipline molto diversi.

Con Burattini dal mondo, i bambini potranno realizzare e animare burattini e pupazzi insieme alla Compagnia Mangiafuoco, fino a portarli in scena nell’ultimo giorno del festival.

C’è poi la Cucina colorata e multiculturale, realizzata con la Scuola di Cucina TuChef e lo chef Alessio Guidi, mentre tra le novità del 2026 figurano Giù la maschera!, dedicato alle maschere della tradizione e realizzato in collaborazione con il Laboratorio Teatrale Integrato “Piero Gabrielli” – Fondazione Teatro di Roma, e i Laboratori musicali e sensoriali.

Arriva anche La Città Millesuoni, a cura di Gianni Silano, mentre per genitori e bambini ci saranno appuntamenti di Yoga per bambini, per avvicinarsi insieme alla pratica.

Ogni giorno letture per bambini

Grande attenzione anche alla promozione della lettura.

Durante la manifestazione saranno proposte letture animate e laboratori espressivi, con racconti, fiabe, albi illustrati e libri pensati per stimolare fantasia, ascolto e creatività.

Agli appuntamenti parteciperanno anche autori, autrici, illustratori, illustratrici e rappresentanti di case editrici.

Le attività dedicate ai libri saranno curate dalla Libreria Ponteponente, in collaborazione con la Società Cooperativa Il Semaforo Blu, con le proposte della Libreria Eco di Fata.

Gli spettacoli gratis per bambini al Parco degli Scipioni

Ricco anche il calendario degli spettacoli dal vivo, con proposte di teatro di figura, prosa, circo-teatro e clownerie.

Si parte martedì 1 settembre con Capitan Bretella Super Show di Francesco Bellelli, tra giocoleria, burattini e musica dal vivo.

Tra gli appuntamenti da segnare in calendario ci sono:

giovedì 3 settembre: Le penne dell’orco del Teatro delle Dodici Lune;

Le penne dell’orco del Teatro delle Dodici Lune; sabato 5 settembre: Il racconto della Principessa Guerriera della Compagnia Giglio/Prosperi, vincitore della Menzione Speciale della Giuria alla XXX edizione del Premio Nazionale “Otello Sarzi”;

Il racconto della Principessa Guerriera della Compagnia Giglio/Prosperi, vincitore della Menzione Speciale della Giuria alla XXX edizione del Premio Nazionale “Otello Sarzi”; domenica 6 settembre: La scuola di magia della compagnia veneta Febo Teatro;

La scuola di magia della compagnia veneta Febo Teatro; lunedì 7 settembre: Il pianeta storto, incontro con Marco Renzi dedicato al progetto Teatri Senza Frontiere;

Il pianeta storto, incontro con Marco Renzi dedicato al progetto Teatri Senza Frontiere; venerdì 11 settembre: concerto del coro Le mani avanti;

concerto del coro Le mani avanti; sabato 12 settembre: Cracrà Punk de Il Laborincolo, produzione Fontemaggiore.

Anche il cinema è gratis

La Città in Tasca dedica uno spazio anche al cinema, con una selezione di film d’essai e film d’animazione pensati per il pubblico più giovane e per tutta la famiglia, realizzata in collaborazione con Trent Film.

Tra i titoli in programma c’è martedì 1 settembre Yuku e il fiore dell’Himalaya di Arnaud Demuynck e Rémi Durin, premiato come miglior film per l’infanzia al Cinekid Lion Award 2022.

Martedì 8 settembre sarà invece proiettato Una barca in giardino di Jean-François Laguionie, racconto di formazione ambientato nella Francia degli anni ’50 e presentato con successo al Festival di Cannes.

La Città in Tasca – XXXI edizione si svolge:

Quando: dal 1° al 13 settembre 2026

Dove: Parco degli Scipioni, via di Porta Latina 10, Roma

Ingresso: gratuito

Attività: laboratori, giochi, letture, spettacoli, cinema, musica e attività per famiglie

La manifestazione è promossa e sostenuta da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria – Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, e realizzata dall’Associazione Arciragazzi Comitato di Roma ODV.

Il progetto educativo è di Anna Maria Berardi, mentre la direzione artistica è affidata a Beniamino Marcone e Riccardo Sinibaldi.

Il programma completo, con giorni, orari e dettagli delle singole attività, è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione.