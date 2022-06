La ‘Carbonara al contrario’: a Roma puoi gustare un piatto davvero unico!

Arriva la bella stagione e il menu di Cuoco e Camicia, ideato dallo chef Riccardo Loreni, si impreziosisce di nuovi sapori e rivista, in una versione […]

Arriva la bella stagione e il menu di Cuoco e Camicia, ideato dallo chef Riccardo Loreni, si impreziosisce di nuovi sapori e rivista, in una versione più estiva, i piatti che hanno segnato la cucina di questo accogliente angolo del rione Monti.

Le paste fatte in casa solleticano il palato con richiami romani ed evocazioni marine. Da provare assolutamente la Carbonara al contrario con zucchine, ovvero un raviolo in cui la carbonara è nel ripieno!

Altre proposte? I Bottoni di carciofi alla romana, vignarola, pecorino, gli Spaghetti frutti di mare e tartufo estivo e il Riso Acquerello, burro di Normandia, nero di seppia, cetriolo, ‘nduja. Sapori avvolgenti caratterizzano anche i secondi piatti. Da provare anche il Maiale iberico 5J, barbecue di peperoni, ciliegie, ‘nduja gelata come anche l’Anatra speziata, cocco, pak choi, riduzione di soia e il Polpo, piselli e wasabi.

La cena si chiude con una selezione di dolci che esaltano i freschi sapori estivi e la frutta di stagione come ad esempio la Tartelletta croccante, cremoso al caffè, ganache montata di cioccolato al caramello, sorbetto e gel di albicocca allo zenzero e il Cremoso di mandorla e yogurt, biscotto croccante, confit di lamponi e granita alla mandorla.

Immancabili i menu degustazione che permettono, a seconda delle esigenze, di immergersi in gustosi percorsi: il Componilo tu, lascia spazio alla libera scelta dei commensali (4 portate a 46€); il Contadino riscopre i prodotti contadini e le cotture ancestrali (6 portate a 52€); il menu dedicato al Mare ricorda che Roma è una città di mare (6 portate a 52€); il menu dello Chef lascia carta bianca a Riccardo Loreni (7 portate a 56€). Da provare anche Ten Best, dieci assaggi e tapas che raccontano i dieci anni di attività di Cuoco e Camicia (68 €). Per completare il menu e rendere ancora più unica la cena è possibile degustare una selezione di vini in abbinamento.



FOTO PREVIEW: – Credit photo: Adriana Forconi –

Orario

Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19:30 alle ore 23:00

Lunedì chiuso

Contatti

Cuoco&Camicia

Via di Monte Polacco, 2/4

00184 Roma

Tel. 06 88922987

www.cuocoecamicia.it

info@cuocoecamicia.it