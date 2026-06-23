La notte tra il 28 e il 29 giugno si rinnova la tradizione della “Barca di San Pietro”, un antico rito contadino in cui l’albume d’uovo in acqua assume la forma di un veliero grazie agli sbalzi termici

C’è un’antica tradizione popolare che, ogni anno tra il 28 e il 29 giugno, torna a incuriosire migliaia di persone: è quella della Barca di San Pietro, un rito semplice ma ricco di significati che si intreccia perfettamente con la festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma.

La celebrazione del 29 giugno è una delle ricorrenze religiose più sentite nella Capitale. San Pietro e San Paolo, considerati i fondatori della Chiesa di Roma, vengono ricordati con messe solenni, eventi religiosi e manifestazioni che da secoli scandiscono la vita della città. Ma accanto alle celebrazioni ufficiali sopravvivono anche antiche usanze popolari, tramandate di generazione in generazione, come quella della Barca di San Pietro.

Cos’è la Barca di San Pietro

Secondo la tradizione, nella sera del 28 giugno si riempie una bottiglia o un recipiente di vetro con acqua e si versa al suo interno un albume d’uovo. Il contenitore viene poi lasciato all’aperto, sul balcone o sul davanzale, per tutta la notte.

Al mattino, l’albume, a contatto con l’umidità e gli sbalzi di temperatura, assume forme particolari, creando filamenti e veli bianchi che ricordano le vele di una barca. Da qui nasce il nome di “Barca di San Pietro”.

La leggenda racconta che sia proprio San Pietro, pescatore prima di diventare apostolo e custode delle chiavi del Paradiso, a soffiare durante la notte sul recipiente, dando forma alle vele della sua imbarcazione.

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Un rito di buon auspicio

In molte regioni italiane la Barca di San Pietro viene interpretata come un segno per il futuro: vele aperte e ben definite sono considerate un presagio di fortuna, prosperità e un raccolto abbondante, mentre forme meno nitide vengono lette come un invito alla prudenza.

Si tratta di una tradizione antichissima, legata al mondo contadino e ai cicli della natura, che ancora oggi continua ad affascinare adulti e bambini.

Il legame con la festa di San Pietro e Paolo a Roma

Se il rito dell’uovo è tipicamente rurale, è a Roma che la figura di San Pietro trova la sua massima celebrazione il 29 giugno, insieme a San Paolo. In questa giornata la Capitale non si limita a ricordare i suoi fondatori con messe solenni, ma prende vita attraverso tradizioni storiche uniche:

L’Infiorata di Piazza San Pietro: Una tradizione nata nel XVII secolo, dove i maestri fiorai creano veri e propri capolavori d’arte sacra sul selciato davanti alla Basilica, usando esclusivamente petali di fiori multicolori.

Una tradizione nata nel XVII secolo, dove i maestri fiorai creano veri e propri capolavori d’arte sacra sul selciato davanti alla Basilica, usando esclusivamente petali di fiori multicolori. La Girandola: Uno spettacolare evento pirotecnico storico (i cui primi disegni si attribuiscono a Michelangelo e Bernini) che storicamente illuminava Castel Sant’Angelo e che oggi fa risplendere il cielo sopra Piazza del Popolo.