Il 16 novembre, arrivano a Roma, nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Kruder & Dorfmeister con una nuova tappa del tour The K&D Sessions Live, celebrazione dei trent’anni di carriera del duo austriaco e di uno dei dischi culto dell’elettronica anni Novanta. Pubblicato il 19 agosto 1998 da Studio!K7, The K&D Sessions ha segnato una vera e propria rivoluzione nel panorama musicale elettronico, consolidando il duo composto da Peter Kruder e Richard Dorfmeister come una delle formazioni più influenti e innovative della musica internazionale. Nella Vienna degli anni Novanta, dominata dalla techno, il duo ha affermato un percorso alternativo esplorando groove raffinati e downbeat ipnotici, fondendo trip-hop, jazzstep, downtempo e break beat e contribuendo alla definizione di un sound distintivo. Prima con G-Stoned, poi con The K&D Sessions, i Kruder & Dorfmeister ha ridefinito il concetto di remix album, tracciando una rotta che ancora oggi influenza generi come IDM e chillout. Con i suoi remix per Depeche Mode, Bomb the Bass e Roni Size, oltre un milione di copie vendute in tutto il mondo K&D Sessions è presto diventato non solo un album di successo ma una vera e propria pietra miliare della musica elettronica. Per questo speciale appuntamento, l’album verrà eseguito integralmente dal vivo con una band di musicisti di altissimo livello, restituendo al pubblico la magia e le atmosfere uniche di The K&D Sessions e trasportandole nel presente, con la loro innata forza e attualità.