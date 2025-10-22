Dal 24 al 26 ottobre le Officine Farneto di Roma si trasformeranno in un grande villaggio giapponese di oltre 3.000 metri quadrati, per accogliere la seconda edizione di KIZUNA, il festival dedicato alla cultura, alla cucina e all’immaginario del Giappone contemporaneo.

Dopo il successo della prima edizione — che ha visto oltre 8.000 visitatori — il format si rinnova e si espande, offrendo più spazi, più esperienze e ancora più gusto, con un progetto scenografico firmato da Valeria Vecellio, vincitrice del David di Donatello e della Chioma di Berenice, che quest’anno porta i visitatori in una suggestiva Tokyo anni ’80, tra luci al neon, lanterne, insegne rétro e atmosfere da street market urbano.

Il cuore del festival resta la gastronomia, con 15 stand food, due bar, un Sake Bar e un temporary restaurant pensati per immergere il pubblico nei sapori autentici del Giappone: dai noodles preparati al momento, alle degustazioni di Wagyu, fino a tè pregiati e sake artigianali. Le aree di sosta saranno più ampie e attrezzate, e una navetta gratuita collegherà i parcheggi di Viale Alberto Blanc con l’ingresso dell’evento, garantendo una visita comoda e accessibile.

La programmazione prevede workshop gratuiti e corsi di cucina per imparare tecniche tradizionali giapponesi, accanto a un palinsesto di spettacoli, esibizioni e show cooking distribuiti su due palchi, pensati per non sovrapporsi e permettere ai visitatori di godersi ogni momento.

Ritorneranno anche le proposte più amate del pubblico: dall’artigianato giapponese alla cultura pop, tra gadget, fumetti e atmosfere da matsuri. L’area kids, completamente rinnovata, accoglierà i più piccoli con laboratori creativi e attività ludico-educative per vivere in famiglia la magia del Giappone.

Tra le novità, due talk di approfondimento curati da Viola Parentelli (Puntarella Rossa) e Letizia Maita (Maagna.it), che esploreranno la scena gastronomica nipponica contemporanea e la sua crescente influenza sulla ristorazione italiana. Un’occasione per riflettere su come i linguaggi del gusto si contaminano e si evolvono.

Informazioni pratiche

Dove: Officine Farneto – Via dei Monti della Farnesina, 77 – Roma

Quando: 24, 25 e 26 ottobre 2025

Biglietti: disponibili su TicketOne

Ingresso gratuito per bambini fino a 8 anni e per persone con disabilità

Orari di apertura:

Venerdì 24 ottobre: 17.00 – 22.30

Sabato 25 e domenica 26 ottobre: 10.00 – 16.00 e 17.00 – 22.30

🔗 Sito ufficiale: www.kizunaexpo.com

Foto uff stampa Eleonora Siddi