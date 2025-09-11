Roma si prepara a vivere un momento unico e irripetibile. Sabato 13 settembre 2025 Piazza San Pietro diventerà il cuore della musica mondiale con “Grace for the World”, il primo concerto pubblico gratuito mai organizzato in Vaticano. Tra i protagonisti della serata ci sarà anche Karol G, pronta a scrivere una pagina storica: sarà infatti la prima artista latinoamericana a esibirsi davanti al Papa.

Un palco globale per la fraternità

L’evento chiuderà il terzo Incontro Mondiale sulla Fraternità Umana, due giorni di riflessioni tra leader internazionali, premi Nobel e attivisti. Come gran finale, la musica diventa linguaggio universale di pace e unità: sul palco saliranno Pharrell Williams, Andrea Bocelli, John Legend, Jennifer Hudson, Teddy Swims, Jelly Roll, Angélique Kidjo e tanti altri artisti, accompagnati dal coro gospel Voices of Fire e da un coro internazionale di 250 voci.

Karol G e Bocelli: un duetto inaspettato

La superstar colombiana potrebbe sorprendere il pubblico con un duetto insieme ad Andrea Bocelli, interpretando una speciale versione di “Vivo per lei”, oltre a presentare il suo brano “Milagros”. Un incontro tra il reggaeton e la musica lirica, destinato a emozionare e a lanciare un messaggio di dialogo tra generi, culture e generazioni.

Uno spettacolo tra musica e tecnologia

Oltre ai grandi artisti, lo show regalerà uno spettacolo visivo senza precedenti: più di 3.000 droni illumineranno il cielo romano, disegnando immagini ispirate alla Cappella Sistina. Un connubio di arte, fede e innovazione, realizzato da Nova Sky Stories, che trasformerà Piazza San Pietro in un palcoscenico celeste.

Come partecipare

Ingresso gratuito, con registrazione obbligatoria sul sito ufficiale dell’evento.

I posti a sedere sono già esauriti, ma è ancora possibile riservare un posto in piedi.

L’accesso in piazza sarà consentito dalle ore 18:00, mentre il concerto inizierà alle 21:00.

Per chi non potrà essere presente, l’evento sarà trasmesso in diretta su Disney+, Hulu e ABC News Live.