Tra satira, musica e trasformismo, Mauro Leonardi e Carmelo Pappalardo tornano in teatro con uno spettacolo che ribalta il mito del miglioramento personale e mette a nudo le contraddizioni del nostro tempo.

Viviamo nell’epoca in cui tutti vogliono diventare migliori, ma nessuno sembra stare meglio. Tra routine perfette, consigli motivazionali e identità costruite a colpi di contenuti, il miglioramento personale è diventato quasi un dovere morale. Il risultato, però, è un paradosso sempre più evidente: mentre lavoriamo su noi stessi, il mondo intorno sembra perdere equilibrio.

È proprio dentro questa frattura che si inserisce Cominciamo Male!, lo spettacolo delle Karma B, al secolo Mauro Leonardi e Carmelo Pappalardo, che torna in una nuova versione nei teatri italiani a partire dal 21 marzo 2026. Un progetto che prende di petto il presente e lo smonta con ironia, trasformando l’ossessione contemporanea per la performance e l’apparenza in materia scenica.

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Al centro dello show ci sono i grandi temi del nostro tempo: l’identità, la rappresentazione di sé, la pressione a essere sempre all’altezza. Ma le Karma B scelgono di ribaltare completamente il punto di vista, costruendo un manifesto dissacrante fatto di Dieci Comandamenti per diventare persone peggiori. Una provocazione lucida e comica insieme, che riscrive le regole morali alla luce di ciò che siamo diventati oggi.

Cominciamo Male! è una stand-up comedy musicale che mescola linguaggi diversi — monologhi, musica, satira di costume, trasformismo — in un racconto feroce e autoironico. Le notizie sembrano sempre più assurde, le verità sempre più difficili da accettare, e allora l’unica strategia possibile diventa la risata. Non come evasione, ma come forma di lucidità.

Il debutto è fissato per il 21 marzo 2026 al Teatro Ghione di Roma, prima tappa di un tour che attraverserà l’Italia da nord a sud: Torino, Catania, Bari, Milano e Firenze. I biglietti sono disponibili su TicketOne.