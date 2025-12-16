Juventus–Roma non è mai una partita come le altre. È una sfida che accende il campionato, sposta gli equilibri nella corsa all’Europa e mette di fronte due allenatori che hanno segnato il calcio italiano recente: Luciano Spalletti e Gian Piero Gasperini.
Due tecnici diversi per filosofia, ma accomunati da imprese storiche. Spalletti ha riportato lo scudetto a Napoli dopo 35 anni, mentre Gasperini ha portato l’Atalanta sul tetto d’Europa con la vittoria dell’Europa League. Oggi si ritrovano su due panchine prestigiose, pronti a dare forma a nuove ambizioni.
La Roma di Gasperini ha già un’identità precisa: pressing alto, ritmo intenso e verticalità. La Juventus di Spalletti è ancora in costruzione, ma mostra segnali chiari di equilibrio, qualità nel possesso e solidità.
Una partita che dirà molto sulle ambizioni delle due squadre: la Roma vuole restare stabilmente in zona Champions, mentre la Juventus non può permettersi passi falsi, anche in ottica scudetto.
Dove vedere Juventus–Roma
La partita Juventus–Roma sarà trasmessa in diretta TV e streaming su:
- DAZN
- Sky Sport
- NOW TV
Sarà possibile seguirla:
- in streaming tramite app DAZN o NOW
- in televisione sui canali Sky Sport
Una copertura completa per uno dei match più attesi della giornata di Serie A.
Data, orario e luogo della partita
- 📅 Data: venerdì 20 dicembre
- ⏰ Orario: 20:45
- 📺 Canale: DAZN / Sky / NOW TV
- 🏟 Stadio: Allianz Stadium, Torino
Lo stadio della Juventus sarà il teatro di una sfida ad altissima intensità emotiva e tecnico-tattica.
Come vedere Juventus–Roma in TV e streaming
Per seguire la partita è necessario:
- Avere un abbonamento a DAZN, Sky o NOW TV
- Disporre di una connessione internet stabile
Per chi guarda spesso sport in streaming, una connessione veloce è fondamentale per evitare interruzioni e buffering, soprattutto durante i big match.