Juventus–Roma non è mai una partita come le altre. È una sfida che accende il campionato, sposta gli equilibri nella corsa all’Europa e mette di fronte due allenatori che hanno segnato il calcio italiano recente: Luciano Spalletti e Gian Piero Gasperini.

Due tecnici diversi per filosofia, ma accomunati da imprese storiche. Spalletti ha riportato lo scudetto a Napoli dopo 35 anni, mentre Gasperini ha portato l’Atalanta sul tetto d’Europa con la vittoria dell’Europa League. Oggi si ritrovano su due panchine prestigiose, pronti a dare forma a nuove ambizioni.

La Roma di Gasperini ha già un’identità precisa: pressing alto, ritmo intenso e verticalità. La Juventus di Spalletti è ancora in costruzione, ma mostra segnali chiari di equilibrio, qualità nel possesso e solidità.

Una partita che dirà molto sulle ambizioni delle due squadre: la Roma vuole restare stabilmente in zona Champions, mentre la Juventus non può permettersi passi falsi, anche in ottica scudetto.

Dove vedere Juventus–Roma

La partita Juventus–Roma sarà trasmessa in diretta TV e streaming su:

DAZN

Sky Sport

NOW TV

Sarà possibile seguirla:

in streaming tramite app DAZN o NOW

tramite app DAZN o NOW in televisione sui canali Sky Sport

Una copertura completa per uno dei match più attesi della giornata di Serie A.

Data, orario e luogo della partita

📅 Data: venerdì 20 dicembre

venerdì 20 dicembre ⏰ Orario: 20:45

20:45 📺 Canale: DAZN / Sky / NOW TV

DAZN / Sky / NOW TV 🏟 Stadio: Allianz Stadium, Torino

Lo stadio della Juventus sarà il teatro di una sfida ad altissima intensità emotiva e tecnico-tattica.

Come vedere Juventus–Roma in TV e streaming

Per seguire la partita è necessario:

Avere un abbonamento a DAZN, Sky o NOW TV Disporre di una connessione internet stabile

Per chi guarda spesso sport in streaming, una connessione veloce è fondamentale per evitare interruzioni e buffering, soprattutto durante i big match.