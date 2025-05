Agli Internazionali di Tennis 2025 occhi puntati su João Fonseca, 18 anni, brasiliano, talento esplosivo e già definito da molti il “piccolo Sinner”, ha raccolto consensi ed entusiasmo ieri, 4 maggio 2025, durante il suo primo allenamento pubblico agli Internazionali d’Italia.

Sul campo, davanti ai di tifosi incuriositi, ha mostrato colpi potenti, movimenti fluidi e un atteggiamento da veterano: difficile credere che sia appena al suo primo anno nel circuito maggiore.

Fonseca si presenta al Foro Italico come uno dei nomi più attesi. Dopo aver stupito il mondo agli Australian Open 2025, dove ha battuto al primo turno nientemeno che il numero 9 del mondo Andrey Rublev in tre set, il giovane carioca è diventato in pochi mesi una delle stelle emergenti del tennis mondiale. E proprio Roma potrebbe essere la sua prossima vetrina.

Non solo talento, ma anche testa: Fonseca ha mostrato grande freddezza nei momenti chiave, vincendo due tie-break con lucidità sorprendente per un diciottenne. Non a caso, gli esperti lo vedono come il futuro terzo protagonista del duello Sinner-Alcaraz che ha dominato la scorsa stagione.

Il pubblico romano, che ieri ha potuto ammirarlo da vicino per la prima volta, ha colto subito l’aria da predestinato: silenzioso, concentrato, potente.

Come Sinner agli esordi, anche Fonseca si fa notare per un comportamento misurato e una maturità che non si insegna.

Con il titolo delle Next Gen Finals 2024 già in bacheca, un ranking ATP che lo vede già al numero 112, e un tennis completo e moderno, João Fonseca è pronto a sfidare i grandi, anche sulla terra battuta romana.

Agli Internazionali d’Italia, in programma dal 6 maggio, l’attenzione sarà tutta su di lui: il ragazzo che vuole passare da promessa a certezza. E che ieri, nel suo primo contatto con il pubblico italiano, ha già lasciato un segno.