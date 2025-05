Dal 19 al 21 maggio 2025, Roma ospiterà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di cultura gastronomica: una tre giorni dedicata alla cucina coreana, con protagonisti d’eccezione la monaca buddista Jeong Kwan, figura simbolica della cucina templare, e lo chef Fabrizio Ferrari, interprete italiano dell’Hansik e volto noto in Corea del Sud.

L’iniziativa si inserisce nel programma ufficiale dell’Anno dello Scambio Culturale Italia-Corea 2024/2025, ed è promossa dal KOFICE, dal Ministero della Cultura, Turismo e Sport della Corea, dall’Istituto Culturale Coreano e dalla community Teritoria, impegnata da 50 anni in un’ospitalità autentica e sostenibile.

Il cuore dell’evento sarà rappresentato da due masterclass di alta formazione, che si terranno il 19 e 20 maggio nella suggestiva cornice del Garum – Biblioteca e Museo della Cucina Italiana al Circo Massimo. Riservati agli chef della rete Teritoria, i corsi esploreranno “L’arte della fermentazione: il mondo dell’Hansik”, offrendo un’immersione profonda nella filosofia e nelle tecniche della cucina coreana.

Il 19 maggio, sarà Fabrizio Ferrari a condurre la prima giornata formativa, dedicata ai fondamenti dell’Hansik, con focus su piatti iconici come bibimbap, bulgogi e la zuppa di doenjang, oltre ai condimenti fermentati che sono alla base di questa tradizione culinaria.

Il 20 maggio sarà invece la volta di Jeong Kwan, che guiderà i partecipanti in un viaggio nella cucina templare, intrecciando gastronomia e spiritualità. Condividerà la sua visione di una cucina come pratica meditativa, culminando nella preparazione di un piatto simbolico: funghi pyogo brasati in sciroppo di riso.

Sempre il 20 maggio, in serata, si terrà una cena di gala riservata a ospiti istituzionali, in cui Jeong Kwan e Ferrari uniranno le forze per dar vita a un menu che esprime il dialogo tra Corea e Italia. La fermentazione sarà il filo conduttore di piatti che combinano ingredienti tradizionali e tecniche contemporanee, con proposte creative che fondono le due culture culinarie. Il momento conviviale sarà arricchito da un rituale buddista, che trasformerà la cena in un’esperienza di consapevolezza e gratitudine.

A chiudere il programma sarà un talk gratuito e aperto al pubblico, in programma mercoledì 21 maggio alle ore 19.00 presso l’Istituto Culturale Coreano. Protagonista dell’incontro sarà nuovamente Fabrizio Ferrari, che racconterà la propria esperienza come ambasciatore della cucina coreana in Italia e in TV, e rifletterà sul ruolo dei media nella diffusione globale dell’Hansik. L’evento prevede anche una sessione Q&A con il pubblico.

Questi tre giorni rappresentano un raro momento di incontro tra due mondi gastronomici solo in apparenza lontani, ma uniti da valori comuni: fermentazione, consapevolezza, sostenibilità e rispetto per la tradizione. Un evento che è insieme celebrazione, formazione e ponte tra culture.