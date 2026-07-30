Giornata a Roma da turista per Jennifer Lopez, in viaggio nella Capitale con i figli. Scopri cosa ha fatto.

Jennifer Lopez ha scelto Roma per trascorrere una giornata in famiglia, trasformandosi per qualche ora in una turista quasi come tutte le altre. Insieme ai figli gemelli Emme e Max, la popstar ha attraversato il centro storico tra monumenti maestosi, scorci celebri e una piccola parentesi nelle vie più eleganti della Capitale. Un itinerario, il suo, vissuto sotto il sole estivo, fatto di piccoli piaceri tipicamente romani da raccontare.

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Jennifer Lopez a Roma: dal Colosseo alle strade eleganti del centro

Abito corto bianco con profili verdi, bandana coordinata e grandi occhiali da sole: così Jennifer Lopez è stata avvistata nel cuore della Capitale insieme ai gemelli diciottenni, nati dal matrimonio con Marc Anthony.

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La prima tappa è stata il Colosseo, esplorato tra stupore e spiegazioni condivise con i ragazzi. Poi la passeggiata è proseguita verso Trinità dei Monti e le strade più eleganti del centro, cuore dello shopping di lusso romano. Nonostante la fama mondiale, JLo si è mossa con tantissima discrezione: pochi passanti l’hanno riconosciuta e nessuno ha interrotto il momento familiare.

Per trovare sollievo dal caldo, la popstar si è concessa una pausa da Romeo Gelato Italiano, in via del Lavatore, a pochi passi da Fontana di Trevi. Dopo il gelato ha osservato la celebre fontana a distanza, continuando poi a vagare per il centro come una normale turista.

La giornata romana arriva mentre Emme e Max si preparano a rientrare al college. Per lei, invece, si avvicina l’uscita di “The Last Mrs. Parrish”, film Netflix diretto da Robert Zemeckis, mentre resta aperta anche la vendita della villa di Beverly Hills condivisa con Ben Affleck.

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